Tình yêu văn hóa đến hành trình giữ nghề truyền thống

Sinh ra và lớn lên tại xã Tà Lài, Đồng Nai, chị Ka’ Thị Ngọc Hương (SN 1991, dân tộc Mạ) được nhiều người biết đến với những hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng.

Lớn lên trong gia đình có ba thế hệ gắn bó với nghề dệt thổ cẩm, tuổi thơ chị Hương gắn liền với khung cửi, những tấm vải nhiều màu sắc và tiếng cồng chiêng của buôn làng.

Chị Ka’ Thị Ngọc Hương (bên phải) cùng đồng bào biễu diễn cồng chiêng.

Từ nhỏ, chị được bà và mẹ truyền dạy nghề dệt, các điệu múa, bài hát dân gian cùng phong tục của đồng bào Mạ. Với chị, mỗi hoa văn trên tấm thổ cẩm không chỉ là họa tiết trang trí mà còn chứa đựng những câu chuyện về đời sống, tín ngưỡng và bản sắc dân tộc.

Những năm tháng theo mẹ bán sản phẩm thổ cẩm cho khách du lịch giúp chị sớm nhận ra sức hấp dẫn của văn hóa bản địa. Từ đó, cô gái dân tộc Mạ chủ động học tiếng Anh để giao tiếp với du khách nước ngoài, giới thiệu những nét đẹp của quê hương.

Tuy nhiên, càng gắn bó với các hoạt động văn hóa, chị càng trăn trở khi chứng kiến một số phong tục, nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Nhiều người trẻ không còn mặn mà với nghề dệt, trong khi những nghệ nhân lớn tuổi ngày càng ít đi.

Năm 2014, chị bắt đầu vận động người dân khôi phục đội cồng chiêng của làng với 10 thành viên. Cùng với đó, chị tổ chức các hoạt động múa hát truyền thống, tập hợp những phụ nữ có tay nghề để duy trì nghề dệt thổ cẩm.

Những ngày đầu, việc vận động gặp không ít khó khăn do người dân còn bận mưu sinh. Bằng sự kiên trì, cô gái sinh năm 9x từng bước kết nối các thành viên, khuyến khích bà con tham gia biểu diễn và truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Đưa văn hóa truyền thống của đồng bào Mạ đến với du khách quốc tế

Năm 2015, khi mô hình du lịch cộng đồng Tà Lài Longhouse được triển khai tại vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên, chị Hương tham gia quản lý, giám sát hoạt động.

Đây là cơ hội để chị tiếp cận cách làm du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, từng bước giới thiệu những giá trị truyền thống của đồng bào Mạ đến du khách.

“Tham gia dự án, tôi càng quyết tâm hơn trong việc giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống. Vì vậy, tôi tập trung khôi phục văn hóa cồng chiêng, nghề dệt truyền thống, vừa để giữ gìn bản sắc, vừa tạo thêm thu nhập cho bà con”, chị Hương cho biết.

Nhận thấy nhiều phụ nữ trong làng có tay nghề dệt thổ cẩm nhưng thiếu đầu ra ổn định, năm 2016, chị chủ động kết nối các đơn vị du lịch, tổ chức và những người quan tâm đến sản phẩm thủ công để tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Từ những chiếc túi, khăn choàng đến các vật dụng lưu niệm, sản phẩm thổ cẩm của phụ nữ Mạ từng bước được giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước, góp phần tạo thêm thu nhập, khuyến khích bà con duy trì nghề truyền thống.

Không dừng lại ở nghề dệt và cồng chiêng, chị Hương còn tích cực phát triển du lịch cộng đồng, xem đây là hướng tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

Với vai trò hướng dẫn viên tại điểm du lịch làng Tà Lài, chị trực tiếp giới thiệu đến du khách về đời sống, phong tục và văn hóa của đồng bào Mạ.

Thông qua các chương trình trải nghiệm, du khách có thể tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, thưởng thức cồng chiêng, múa hát truyền thống và khám phá sinh hoạt của người dân địa phương.

Theo chị Hương, bảo tồn văn hóa không thể chỉ dừng lại ở biểu diễn hay trưng bày. Điều quan trọng là người dân nhận thấy giá trị của di sản và có thêm thu nhập từ những nghề truyền thống.

Những nỗ lực của chị dần mang lại kết quả. Năm 2024, đội cồng chiêng làng Tà Lài giành nhiều giải thưởng tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số Đồng Nai.

Tháng 10/2025, chị được lựa chọn đại diện phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam tham dự Đại hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Abu Dhabi. Tại đây, chị chia sẻ về tri thức bản địa của đồng bào Mạ trong bảo tồn thiên nhiên và phát triển cộng đồng.

“Đó là cơ hội để tôi mang tiếng nói của cộng đồng mình ra thế giới, để mọi người hiểu hơn về giá trị của văn hóa dân tộc thiểu số”, chị Hương tự hào nói.

Với những đóng góp trong bảo tồn văn hóa và phát triển cộng đồng, tháng 12/2025, chị được UBND Đồng Nai tặng bằng khen gương điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023–2025.

Tháng 4/2026, nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chị tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

Từ việc khôi phục đội cồng chiêng, duy trì nghề dệt đến kết nối du lịch cộng đồng, chị Ka’ Thị Ngọc Hương đang cho thấy một hướng bảo tồn văn hóa thiết thực: để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, người dân cần có điều kiện sống và tạo thu nhập từ chính di sản của mình.