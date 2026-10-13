Người phụ nữ lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận tiền gửi hộ vào hợp tác xã

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sự tin tưởng của người dân và việc từng có thời gian làm việc tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp xã Thượng Long, Hoàng Thị Vui đưa ra thông tin gian dối rằng hợp tác xã vẫn tiếp tục nhận tiền gửi của người dân, từ đó nhận tiền của nhiều người với lý do gửi hộ rồi chiếm đoạt.

Mặc dù biết từ năm 2014, hợp tác xã đã dừng hoạt động cho vay, không gia hạn các khoản vay và không huy động tiền gửi của người dân, Vui vẫn đưa ra thông tin trái sự thật để khiến nhiều người tin tưởng giao tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Hoàng Thị Vui (áo xanh). Ảnh: CACC

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến tháng 3/2026, Hoàng Thị Vui bị xác định đã chiếm đoạt tiền của 15 người dân trên địa bàn xã Thượng Long, với tổng số tiền 2.412.800.000 đồng.

Ngày 2/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Vui để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.