Người phụ nữ lao vào dải phân cách, xem camera hành trình ai cũng ngán ngẩm

(Video ghi lại tình huống giao thông đáng chú ý. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ này điều khiển xe đạp điện trên đường và bất ngờ băng qua đường mà không ngó trước nhìn sau.

Cùng lúc, một xe ô tô đang lao tới và bóp còi làm người phụ nữ giật mình. Khi xe đạp điện sắp đâm vào dải phân cách, theo phản xạ, chị buông xe, nhảy vào ô phân cách đường. Sự việc này được camera hành trình của ô tô ghi lại.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng tình huống xảy ra quá bất ngờ, chỉ một chút chậm phản ứng có thể dẫn đến va chạm đáng tiếc.

May mắn, người phụ nữ đã kịp nhảy vào ô phân cách và không bị xe ô tô tông trúng. Tuy nhiên, pha sang đường thiếu quan sát vẫn khiến nhiều người thót tim. Thậm chí, không ít ý kiến còn bày tỏ sự ngán ngẩm bởi màn qua đường thiếu quan sát của người phụ nữ.

Qua sự việc, nhiều cư dân mạng đã nhắc nhở người đi xe đạp điện cần quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, sang đường và đặc biệt không nên chủ quan khi di chuyển trên những tuyến đường có nhiều phương tiện.