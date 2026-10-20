Người phụ nữ lẩn trốn, đổi tên suốt 43 năm sau khi sát hại bạn thân cướp vàng

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 18/10 cho hay, đơn vị đã di lý Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1957, quê quán xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, hiện nay thuộc xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Thị Tuyết là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, từng bị kết án tù chung thân về các tội giết người và cướp tài sản, sau đó bỏ trốn khỏi trại giam từ năm 1983. Dựa trên hồ sơ vụ án, Tuyết đã ra tay sát hại người bạn thân thiết của mình là bà Phạm Thị Phước (khi đó nạn nhân 22 tuổi) vào năm 1979 nhằm chiếm đoạt đôi bông tai cùng sợi dây chuyền bằng vàng.

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết.

Sau khi gây án, Tuyết bỏ trốn nhưng bị Công an tỉnh Nghĩa Bình bắt giữ. Sau đó, Tuyết bị tuyên phạt tù chung thân về các tội giết người và cướp tài sản.

Đến năm 1983, khi đang thụ án ở Trại cải tạo Kim Sơn thuộc tỉnh Gia Lai, Tuyết đã vượt ngục. Ngay sau đó, Công an tỉnh Nghĩa Bình đã ban hành lệnh truy nã số 166/TN đối với phạm nhân này.

Trong quá trình lẩn trốn, Tuyết đổi tên thành Trần Thị Bích Liên, khai năm sinh 1962, rồi đến thôn Cát An (xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng) sinh sống. Mang danh tính giả suốt nhiều năm, Tuyết lập gia đình, sinh con đẻ cháu và xây dựng cuộc sống bình thường cùng người dân địa phương.

Sau 43 năm trốn truy nã, ngày 16/10/2026, Nguyễn Thị Tuyết bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ. Sự việc đối tượng bị lực lượng chức năng tra tay vào còng đã làm gia đình cùng toàn thể bà con xóm giềng nơi Tuyết ẩn nấp không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc.

Sau 43 năm trốn truy nã, Tuyết bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 18/10, lực lượng chức năng di lý Nguyễn Thị Tuyết về Quảng Ngãi để tiếp tục xử lý theo quy định.