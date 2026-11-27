Theo Khaosod English, vụ việc xảy ra ngày 22/9/2025 tại khu dân cư Khlong Charoen, tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Người phụ nữ được xác định là Mei Hua, đến từ Bangkok. Bà tìm đến nhà một người đàn ông tên Ta, 44 tuổi, từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Mang theo một chiếc vali chứa đầy quần áo, Mei Hua kiên quyết yêu cầu được vào nhà để cầu hôn người đàn ông này, đồng thời muốn bàn chuyện sinh con chung.

Tuy nhiên, Ta vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của người phụ nữ xa lạ nên nhất quyết không cho bà vào nhà. Hai bên sau đó xảy ra màn giằng co kéo dài. Mei Hua tỏ ra tức giận vì người đàn ông không chịu gặp mặt, trò chuyện với mình dù bà đã vượt quãng đường xa để đến đây.

Trước tình hình căng thẳng, cảnh sát địa phương phải có mặt để hòa giải. Sau một hồi can thiệp, người phụ nữ cuối cùng cũng rời đi, mang theo chiếc vali và di chuyển đến sân bay để trở về Bangkok.

Ảnh: Khaosod English

Đến sáng hôm sau, câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan. Chia sẻ với truyền thông, Ta cho biết đây không phải lần đầu Mei Hua tìm đến nhà mình. Theo lời người đàn ông, bà đã xuất hiện tại nhà anh tổng cộng ba lần, vào cuối năm 2024, tháng 5/2025 và lần gần nhất là ngày 22/9/2025.

Ta nghi ngờ Mei Hua biết đến mình thông qua trang Facebook cá nhân, nơi anh đăng bán chó con. Người phụ nữ được cho là từng liên hệ với anh bằng nhiều tài khoản và tên gọi khác nhau, nhưng Ta chưa bao giờ trả lời những tin nhắn này.

"Tôi không biết bà ấy là ai hay đến từ đâu", Ta chia sẻ với phóng viên, đồng thời cho biết bản thân hoàn toàn bối rối trước những gì xảy ra.

Điều khiến người đàn ông càng khó hiểu là Mei Hua thậm chí nói rằng nếu không thể kết hôn với anh, bà cũng chấp nhận phương án xin tinh trùng từ anh để sinh con.

Sự việc khiến Ta thực sự lo lắng. Anh cho biết đêm sau lần người phụ nữ tìm đến, bản thân gần như không thể ngủ vì sợ bà sẽ tiếp tục xuất hiện.

Thông qua truyền thông, người đàn ông công khai đề nghị Mei Hua chấm dứt việc làm phiền mình: "Xin hãy ngừng quấy rầy tôi. Tôi không có mối quan hệ tình cảm nào để dành cho bà. Đừng quay lại đây nữa".

Một số người dân sống gần nhà Ta cũng xác nhận từng chứng kiến Mei Hua nhiều lần tìm đến gặp anh. Một người hàng xóm tên Cream kể rằng trong những lần trước, bà từng đứng dưới trời mưa để chờ gặp người đàn ông. Hàng xóm đã khuyên bà dừng lại và bà cũng đồng ý, nhưng sau đó vẫn tiếp tục quay trở lại.

Trong khi đó, một người hàng xóm khác tên Maem cho biết cuộc đối đầu hôm 22/9 căng thẳng đến mức áo của Ta bị rách trong lúc hai bên giằng co. Những người chứng kiến đều bất ngờ, không hiểu vì sao người phụ nữ lại có hành động quyết liệt như vậy.

Trước sự việc kéo dài, Ta mong gia đình Mei Hua sớm biết chuyện và đưa bà đi thăm khám, hỗ trợ kịp thời.