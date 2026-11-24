Ngày 23/11, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai phối hợp với nhân viên Ngân hàng BIDV Lào Cai và cán bộ địa phương ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng xã hội, giúp người dân tránh nguy cơ mất 65 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an phường Cam Đường, chiều cùng ngày, bà Đ.T.L. đến Ngân hàng BIDV Lào Cai để mở tài khoản phục vụ việc nhận lương.

Trong quá trình hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng BIDV SmartBanking, hai giao dịch viên Nguyễn Hồng Ngọc và Nguyễn Thị Thu Hà phát hiện bà L. có ý định chuyển tiền cho một người quen qua mạng xã hội.

Tin nhắn của bà L. với đối tượng lừa đảo. Ảnh: CA.↵

Do số tiền đang được gửi tại Vietcombank, bà L. đã đến ngân hàng này chuyển tiền sang tài khoản BIDV, sau đó quay lại để tiếp tục thực hiện giao dịch.

Khi bà L. cung cấp tin nhắn Facebook chứa thông tin tài khoản người nhận, các giao dịch viên nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nghi vấn lừa đảo nên khuyến cáo khách hàng dừng chuyển tiền.

Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn kiên quyết thực hiện giao dịch. Nhân viên ngân hàng đã tìm cách trì hoãn, đồng thời liên hệ với người thân để phối hợp thuyết phục nhưng bà L. không thay đổi ý định, tiếp tục yêu cầu rút tiền.

Trước tình huống này, giao dịch viên BIDV đã liên hệ với chị Cao Thị Như Quỳnh, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Cam Đường, đề nghị hỗ trợ.

Sau đó, ông Ngô Đức Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Đường cùng lực lượng Công an phường phối hợp xử lý vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy người quen qua mạng xã hội của bà L. liên tục sử dụng những lời lẽ tình cảm để tạo lòng tin, đồng thời thúc giục bà chuyển tiền.

Đáng chú ý, khi giao dịch gặp khó khăn, người này còn yêu cầu bà L. đến ngân hàng khác để tiếp tục thực hiện việc chuyển tiền.

Bà L. đã được lực lượng công an, nhân viên ngân hàng và cán bộ địa phương thuyết phục k không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Ảnh: CA.

Nhận định đây là những biểu hiện của thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cán bộ Công an phường Cam Đường đã trực tiếp gặp gỡ, giải thích và phân tích các dấu hiệu bất thường để người phụ nữ nhận diện nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Sau khi được lực lượng công an, nhân viên ngân hàng và cán bộ địa phương thuyết phục, bà L. đã thay đổi quyết định, không tiếp tục chuyển 65 triệu đồng theo yêu cầu của người quen qua mạng.

Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa các bên, số tiền của người phụ nữ được bảo toàn.

Qua vụ việc, Công an phường Cam Đường khuyến cáo người dân cảnh giác với những người quen qua mạng xã hội, đặc biệt là các trường hợp sử dụng lời lẽ tình cảm để tạo dựng lòng tin, sau đó tìm cách vay mượn hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Người dân cần xác minh rõ danh tính, mục đích giao dịch trước khi chuyển tiền; không làm theo yêu cầu chuyển tiền sang tài khoản khác hoặc đến ngân hàng khác khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần dừng giao dịch và liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.