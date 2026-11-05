Người phụ nữ khuyết tật mở lối sinh kế từ nghề sửa chữa đồ điện

Câu chuyện của chị Lan là minh chứng cho nghị lực vượt khó và tinh thần sẻ chia giữa cộng đồng - những giá trị mà Tân Hiệp Phát mong muốn đồng hành lan tỏa thông qua chương trình Nối trọn yêu thương.

Từ những bước đi khó nhọc đến đôi tay vững nghề

“Lan ơi, sửa giúp cô cái nồi cơm điện!”. Tiếng gọi quen thuộc của khách hàng vang lên trong gian sửa chữa nhỏ của chị Lê Thị Ngọc Lan. Với những người thường xuyên tìm đến, chị không chỉ là một người thợ quen mà còn là người họ tin tưởng gửi gắm những món đồ điện cần sửa chữa.

Gắn bó với nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ gần 18 năm, chị Lê Thị Ngọc Lan đã gây dựng được uy tín với khách hàng tại Đà Bắc.

Đi lại khó khăn vì di chứng bại liệt từ khi còn nhỏ, chị Lan từng có lúc cảm thấy mình kém may mắn, những người tìm đến cửa hàng đôi khi cũng xuất phát từ sự cảm thông với hoàn cảnh của chị. Nhưng theo thời gian, chị hiểu rằng để khách hàng tin tưởng và quay lại, điều quan trọng nhất chính là tay nghề, sự tỉ mỉ và trách nhiệm trong từng công việc.

Sau 18 năm gắn bó với nghề, chị Lan đã tạo dựng được uy tín riêng. Với chị, một món đồ sau khi sửa xong vẫn cần được kiểm tra, chạy thử cẩn thận trước khi trả cho khách. Từng chi tiết đều phải được chú ý để thiết bị hoạt động ổn định. Khách hàng quen nhận xét chị làm nghề có tâm, nhiệt tình, sửa chữa chu đáo và giữ mức giá phải chăng...

Với nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ, những hạn chế về vận động khiến công việc của chị thêm phần vất vả. Có những món đồ người khác chỉ cần đứng lên là lấy được, chị phải vịn vào đồ vật xung quanh để đứng dậy. Với các mô tơ nặng, chị phải tìm cách ngồi xuống để dịch chuyển thay vì bê lên như nhiều người khác.

Công việc vốn đòi hỏi sự khéo léo, với chị Lan còn cần thêm thời gian và sức lực để thích nghi. Nhưng chị không vì thế mà từ bỏ. Sự kiên nhẫn được rèn luyện qua từng bước tập đi, từng thao tác học nghề và từng công việc hoàn thành đã giúp chị tích lũy kinh nghiệm, từng ngày nâng cao tay nghề.

Từng oán trách số phận khi nghĩ về đôi chân không lành lặn như mọi người, nhưng qua thời gian, cách nhìn của chị dần thay đổi. Chị nhận ra đôi chân yếu không có nghĩa mình không thể làm được những điều có ích. Bằng đôi tay và sự kiên trì, chị vẫn có thể làm nghề, chăm lo cho gia đình và xây dựng cuộc sống riêng.

Điều đáng quý ở chị Lan không chỉ nằm ở việc vượt qua những khó khăn của bản thân. Khi công việc dần ổn định, chị bắt đầu nghĩ đến những người cũng đang loay hoay tìm kiếm một hướng đi cho cuộc sống.

Truyền nghề, tiếp thêm động lực để người khác tự lập

Từ trải nghiệm của chính mình, chị Lan hiểu rằng có một công việc phù hợp có ý nghĩa lớn như thế nào đối với người khuyết tật. Nghề nghiệp không chỉ mang lại thu nhập, mà còn giúp mỗi người có thêm sự tự tin, chủ động chăm lo cho gia đình và cảm nhận rõ hơn giá trị của bản thân.

Từ kiểm tra thiết bị, tìm nguyên nhân hỏng hóc đến sửa chữa và chạy thử, chị Lan tự thực hiện các công đoạn để bảo đảm thiết bị hoạt động trước khi giao cho khách.

Bởi vậy, chị chọn cách chia sẻ thiết thực nhất mà chị có thể làm: truyền lại nghề sửa chữa điện cho những người có nhu cầu, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Chị dạy nghề miễn phí, hướng dẫn từ những thao tác cơ bản nhất. Với chị, truyền nghề không đơn thuần là chỉ cho người khác cách làm. Điều chị mong muốn hơn cả là người học có thể nắm vững kỹ năng, tìm được công việc phù hợp, tạo ra thu nhập và tự lo cho cuộc sống của mình.

Bên cạnh việc truyền nghề, chị Lan còn sửa chữa miễn phí cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hỗ trợ có thể không lớn về vật chất, nhưng sự thấu hiểu và lòng nhân ái của chị mang lại giá trị tinh thần rất lớn cho những người được sẻ chia.

Ngoài công việc tại cửa hàng, chị Lan còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội với nhiều vai trò: Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Phú Thọ. Thông qua các hoạt động này, chị có thêm cơ hội kết nối các nhà hảo tâm, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ những người khuyết tật còn ít điều kiện giao lưu, tiếp cận sự giúp đỡ.

Nghị lực giúp con người vượt qua nghịch cảnh, còn lòng tốt giúp những giá trị tích cực được lan tỏa xa hơn chính câu chuyện của một cá nhân. Khi hai điều ấy gặp nhau, hành trình vươn lên của một người không chỉ thay đổi cuộc đời họ mà còn có thể tạo thêm cơ hội cho nhiều người khác.

Đó cũng là tinh thần mà chương trình Nối trọn yêu thương hướng tới. Chương trình không chỉ chia sẻ những hoàn cảnh cần được quan tâm, mà còn tôn vinh những con người đang từng ngày nỗ lực vượt lên khó khăn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện của chị Lê Thị Ngọc Lan trong chương trình Nối trọn yêu thương

Chia sẻ về ý nghĩa đồng hành cùng chương trình, đại diện Tân Hiệp Phát cho biết, doanh nghiệp luôn trân trọng những con người biết vươn lên bằng nghị lực của chính mình, đồng thời tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Theo doanh nghiệp, sự tử tế không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể được tạo nên từ những hành động thiết thực mỗi ngày.

Đó cũng là lý do Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Nối trọn yêu thương trong nhiều năm qua, với mong muốn góp phần lan tỏa những câu chuyện chân thực về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần sống trách nhiệm. Thông qua chương trình, doanh nghiệp kỳ vọng vọng những điều tốt đẹp được kể lại không chỉ mang đến sự đồng cảm mà còn truyền cảm hứng, khuyến khích những hành động thiết thực và góp phần tạo nên một cộng đồng biết sẻ chia, nâng đỡ lẫn nhau

Điều đẹp nhất trong câu chuyện của chị Lan không nằm ở những khó khăn chị đã vượt qua, mà ở lựa chọn tiếp tục trao đi sau khi bản thân đã đứng vững. Bởi đôi khi, một nghề nghiệp được truyền lại, một sự động viên đúng lúc hay một cơ hội được sẻ chia cũng có thể mở ra hướng đi mới cho cuộc đời của một con người. Đó cũng là thông điệp mà Nối trọn yêu thương hướng tới. Khi một người sẵn sàng mở ra cơ hội cho người khác, những điều tử tế sẽ tiếp tục được nối dài, góp phần xây dựng một cộng đồng biết quan tâm, đồng hành và nâng đỡ lẫn nhau.