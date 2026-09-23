Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập

Đoạn clip cho thấy người phụ nữ ở Cape Hatteras, Bắc Carolina, Mỹ, đang cẩn thận dùng kìm để kéo lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập bị mắc cạn.

Cô dũng cảm kẹp chặt con vật giữa 2 chân và cố gắng giải thoát nó. Con cá mập quằn quại khi cô dùng tay không tóm lấy miệng nó.

Người phụ nữ trấn tĩnh con cá và giúp nó trở lại nước. Nhiều du khách tỏ ra kinh ngạc khi chứng kiến toàn bộ sự việc.

Người phụ nữ vật lộn để gỡ lưỡi câu ra khỏi miệng cá mập. (Nguồn: Olivia Talbot qua Storyful)

Khoảnh khắc này đã được Olivia Talbot ghi lại. Talbot cho biết người phụ nữ và gia đình cô đang câu cá trong khu vực thì con cá mập cắn câu, kéo họ đi dọc bãi biển.

Sau đó, một đám đông tụ tập lại để xem gia đình kéo con cá mập vào bờ và cố gắng gỡ lưỡi câu ra khỏi miệng nó.

Talbot nói: "Theo như tôi biết, loài cá mập này gần như được xếp vào loại có nguy cơ tuyệt chủng, vì vậy cô ấy đã làm việc nhanh nhất có thể để gỡ lưỡi câu khỏi nó. Người phụ nữ đã thả con cá ra ngay sau đó".

Việc đánh bắt cá mập là hợp pháp tại bang Florida, nhưng được Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida quản lý chặt chẽ để bảo vệ quần thể động vật ăn thịt đầu bảng.

Theo hướng dẫn của Cơ quan Thủy sản biển Bắc Carolina, một số loài cá mập bắt buộc phải được thả lại xuống nước theo quy định pháp luật.

Người phụ nữ may mắn không bị thương khi giúp đỡ con cá mập.