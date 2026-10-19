Người phụ nữ khởi nghiệp từ 2,7 triệu đồng, trả nợ hơn 2 tỷ sau 2 năm

Năm 2019, Trần Phán Mai cùng chồng mở cửa hàng kinh doanh các loại hạt rang và đồ ăn vặt. Tuy nhiên, đến tháng 9/2024, việc kinh doanh buộc phải đóng cửa do nhà cung cấp chậm thanh toán, nguồn hàng chất lượng cao không ổn định.

Hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiền vốn mất trắng, trong khi chi phí trang trí cửa hàng đã hơn 1,55 tỷ đồng. Cộng thêm các khoản vay mua nhà, mua ô tô, vợ chồng chị rơi vào cảnh nợ nần gần 3,87 tỷ đồng, trang QQ đưa tin.

“Có khoảng nửa năm đến 1 năm, vợ chồng tôi vô cùng hoang mang, không biết nên làm gì. Thời điểm khó khăn nhất, cả gia đình gom góp cũng không nổi vài chục triệu đồng”, Phán Mai nhớ lại.

Người phụ nữ chụp sản phẩm để quảng cáo cho khách hàng. Ảnh: Ifeng

Không chấp nhận bỏ cuộc, tháng 8/2024, chị cùng chồng đẩy xe hàng nhỏ đến trước cổng khu chung cư, bắt đầu khởi nghiệp lần thứ hai. Với 700 nhân dân tệ (khoảng 2,7 triệu đồng), hai vợ chồng nhập một lô nho và trứng, lập nhóm mua chung trên mạng xã hội. Ngay ngày đầu tiên, nhóm đã thu hút hơn 150 người tham gia.

Từ 3 nhóm ban đầu, mô hình của Phán Mai hiện phát triển thành 7 nhóm mua chung. Tháng 11/2024, chị thuê mặt bằng tại khu đô thị Cửu Khôn Tân Thành, Vũ Hán, mở cửa hàng phục vụ cư dân địa phương.

Để tạo dựng niềm tin, Phán Mai đặt ra nguyên tắc, sản phẩm bán cho khách phải được chị dùng thử trước. Có lần, chị thử hàng chục loại dưa hấu để tìm được sản phẩm ưng ý.

“Tôi không thể bảo đảm 100% hàng bán ra đều ngon, nhưng nếu khách mua hàng ở cửa hàng của tôi mà thấy không ngon, họ có thể trả lại”, chị khẳng định.

Phán Mai cung cấp các chính sách tốt cho khách hàng. Ảnh: QQ

Chính sách bán hàng rõ ràng, sẵn sàng hoàn tiền khi khách không hài lòng đã giúp cửa hàng giữ chân nhiều khách quen. Một cư dân địa phương cho biết bà thường mua đồ ăn sáng và trái cây tại đây 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần chi khoảng 387.000-774.000 đồng. Khi khách không hài lòng về chất lượng trái cây, Phán Mai sẵn sàng tự bỏ tiền túi hoàn trả.

Hiện cửa hàng đạt doanh thu hằng năm khoảng 2,5 triệu nhân dân tệ (gần 9,68 tỷ đồng). Sau 2 năm nỗ lực, chị đã trả được 600.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,32 tỷ đồng tiền nợ.

Phán Mai cho biết giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Mục tiêu tiếp theo của chị là duy trì cửa hàng ổn định và thanh toán toàn bộ khoản nợ còn lại trong vòng 2 năm, đồng thời giúp cư dân quanh khu vực mua được thực phẩm ngon với giá hợp lý ngay gần nhà.