Người phụ nữ khỏa thân đi giữa phố, thái độ khi biết được quay phim gây bàn cãi

Theo The Standard, đoạn video dài khoảng 20 giây lan truyền trên mạng xã hội hôm 16/9 ghi lại cảnh một phụ nữ tóc dài đi bộ trên đường D’Aguilar, thuộc khu Central, Hong Kong. Người này không mặc quần áo, chỉ đi giày thể thao màu trắng và tất ngắn, trên tay cầm một chiếc túi màu xanh nhạt.

Trong video, người phụ nữ bước đi trên con phố có nhiều người qua lại, dường như không bận tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh hay việc bị quay phim. Có thời điểm, cô dừng lại trước một cửa hàng và bình thản dùng tay chỉnh tóc.

Một người chứng kiến không giấu được sự ngạc nhiên, thốt lên rằng người phụ nữ hoàn toàn khỏa thân. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến hành động bất thường này.

Dân mạng tranh luận về nguyên nhân

Sau khi video được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đặt câu hỏi về lý do người phụ nữ xuất hiện khỏa thân giữa phố. Một số ý kiến suy đoán đây có thể là trò thử thách, màn trình diễn nghệ thuật hoặc hành động của người đang say rượu. Tuy nhiên, đây chỉ là những phỏng đoán trên mạng xã hội; bài báo không xác nhận nguyên nhân thực sự của sự việc.

Theo The Standard, luật Hong Kong quy định hành vi phô bày cơ thể một cách khiếm nhã tại nơi công cộng hoặc nơi công chúng có thể nhìn thấy, nếu không có căn cứ pháp lý hoặc lý do chính đáng, có thể cấu thành tội theo Điều 148 của Pháp lệnh Tội phạm. Người vi phạm có thể đối mặt mức phạt tối đa 2.000 đô la Hong Kong và 6 tháng tù.

Hiện chưa có thông tin được xác nhận về danh tính người phụ nữ, cũng như nguyên nhân khiến cô xuất hiện trong tình trạng trên tại khu phố đông đúc này.

(Nguồn: The Standard, ngày 16/9/2026)