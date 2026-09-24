Người phụ nữ kể khoảnh khắc nước tràn vào nhà như thác trong đêm

Chiều 23/9, nhiều tuyến đường và khu dân cư tại ấp Sông Mây, xã Bình Minh (TP Đồng Nai) bị ngập sâu do nước sông Thao dâng cao sau trận mưa lớn kéo dài. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến dòng chảy mạnh, tràn qua các tuyến đường dân sinh, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều tuyến đường, nhà cửa trong khu dân cư ấp Sông Mây chìm sâu trong nước, mức ngập khoảng từ 0,5m đến hơn 1m. Nhiều đoạn đường bị chia cắt hoàn toàn, nước chảy xiết khiến người dân không thể lưu thông.

Việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại, nhiều người phải dắt bộ xe máy qua vùng ngập hoặc tìm hướng di chuyển khác để tránh nguy hiểm.

Nước sông Thao tràn qua tuyến đường ĐT767 (ấp Sông Mây, xã Bình Minh) trên đoạn dài khoảng 500m, nhiều vị trí ngập sâu hơn 0,5m, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài khoảng 3km.

Một số tài sản của người dân không kịp di chuyển bị nước ngập tràn vào nhà.

Lực lượng chức năng túc trực trên đường ĐT767 phân làn, điều tiết giao thông qua khu vực ngập sâu, đồng thời hỗ trợ người dân dắt xe chết máy qua vùng ngập nước.

Theo một số người dân địa phương, tình trạng ngập xảy ra sau khi mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn sông Thao đổ về nhanh như thác. Nước tràn vào nhà lúc rạng sáng, khiến nhiều hộ dân phải khẩn trương di chuyển đồ đạc lên cao.

“Nước bắt đầu đổ về khoảng 2h30, dâng rất nhanh. Chúng tối chỉ kịp kê cao đồ đạc, di chuyển những vật dụng quan trọng lên nơi cao”, một người dân ở đường Sông Mây 9 chia sẻ.

Đáng chú ý, một vựa gạo trên đường ĐT767 bị nước tràn vào nhà. Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương vận chuyển các bao gạo lên xe tải, đưa đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do ngập lụt.

“Chúng tôi vừa hỗ trợ phân luồng giao thông, vừa cùng người dân di chuyển hàng chục tấn gạo đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do nước lũ”, Thiếu tá Công Tiến Nam - Đội trưởng Đội CC và CNCH khu vực 5, Cảnh sát PCCC TP Đồng Nai chia sẻ.

Theo UBND xã Bình Minh, địa phương đang theo dõi sát mực nước sông Thao, huy động lực lượng túc trực, hỗ trợ người dân vùng ngập di dời tài sản và bảo vệ người đến nơi an toàn.