Đưa văn hóa K’Ho đến gần du khách

Làng truyền thống dân tộc K’Ho ở thôn K’Long Trao (xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) là nơi giới thiệu, bảo tồn những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào bản địa, đồng thời phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng.

Gắn bó với nơi này, chị Ka Hưng, Phó Ban quản lý Làng truyền thống dân tộc K’Ho đang nỗ lực kết nối người dân, xây dựng các chương trình trải nghiệm để đưa văn hóa K’Ho đến gần hơn với du khách.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Đà Lạt, chuyên ngành Văn hóa - Du lịch, chị Ka Hưng trở về quê hương công tác. Hơn một năm trước, khi địa phương tiếp nhận và tổ chức hoạt động tại làng, chị được phân công cùng bà con duy trì, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời giới thiệu những nét đặc trưng của cộng đồng đến du khách.

Chị Ka Hưng là một người phụ nữ có niềm đam mê với bản sắc văn hóa của dân tộc mình

Những ngày đầu, chị cùng người dân góp công trồng hoa, chăm sóc cây cảnh, chỉnh trang cảnh quan tại làng. Sau đó, chị bắt tay xây dựng các chương trình tham quan, thiết kế những tour trải nghiệm nhỏ và trực tiếp làm hướng dẫn viên.

Vốn yêu thích lĩnh vực văn hóa - du lịch từ những năm học phổ thông, chị Ka Hưng xem công việc hiện tại không chỉ là cơ hội phát huy kiến thức chuyên môn mà còn là cách góp sức gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc mình.

Để có thể giới thiệu văn hóa dân tộc mình một cách đầy đủ, chị dành nhiều thời gian tự học, nghiên cứu. Ngoài kiến thức được đào tạo ở trường, chị đọc sách, tìm kiếm tài liệu trên internet, xin tư liệu từ các thầy cô ở ngành văn hóa, trường cũ, những người am hiểu tiếng K’Ho.

Chị cũng tìm, gặp gỡ các già làng, người có uy tín để tìm hiểu về trang phục, phong tục, tập quán dân tộc K’Ho. Từ những kiến thức thu thập được chị tổng hợp, chọn lọc thành tư liệu phục vụ công việc thuyết minh cho khách.

Tại làng truyền thống dân tộc K’Ho, các hoạt động được tổ chức thành nhiều tổ như ẩm thực, đan lát, cồng chiêng, rượu cần và giới thiệu nông sản OCOP. Với vai trò Phó Ban quản lý, chị Ka Hưng trực tiếp điều phối, kết nối các tổ để xây dựng chương trình phục vụ khách tham quan.

Với cương vị Phó Ban quản lý làng truyền thống dân tộc K’Ho, chị Ka Hưng xây dựng các chương trình tham quan, thiết kế những tour trải nghiệm nhỏ và trực tiếp làm hướng dẫn viên

Chị chia sẻ: “Đến làng, du khách không chỉ nghe giới thiệu về đời sống, phong tục của người K’Ho mà còn được thưởng thức ẩm thực truyền thống, tìm hiểu nghề đan lát, giao lưu cồng chiêng, tham gia trò chơi dân gian.

Một số hoạt động được chúng tôi tổ chức theo hình thức trải nghiệm thực tế như tự tay rang cà phê, tách hạt mắc ca... Du khách cũng có thể mua các sản phẩm OCOP được sản xuất tại Di Linh như cà phê, sầu riêng sấy, rau củ quả sấy…

Từ nhu cầu, sở thích và mức chi phí của từng đoàn, tôi xây dựng khoảng 5-6 tour nhỏ để khách lựa chọn. Điểm chung trong các chương trình là đều có hoạt động cồng chiêng giúp du khách tiếp cận với một nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng K’Ho”.

Gìn giữ bản sắc, mở hướng sinh kế cho người dân

Bên cạnh việc tổ chức hoạt động trực tiếp, chị Ka Hưng còn tận dụng lợi thế của người trẻ để quảng bá điểm đến trên không gian số. Chị thường xuyên quay phim, chụp ảnh, livestream các hoạt động văn hóa tại làng rồi chia sẻ trên TikTok, Facebook, Zalo.

Nhiều video giới thiệu cảnh quan, ẩm thực, cồng chiêng và những trải nghiệm tại làng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Từ những hình ảnh, câu chuyện được chia sẻ, một số du khách chủ động liên hệ với chị để tìm hiểu và kết nối tour.

“Với tôi, mỗi video không đơn thuần là một sản phẩm quảng bá điểm đến mà còn là cách kể những câu chuyện về văn hóa dân tộc mình bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp cận với giới trẻ.

Mong muốn của tôi là giúp nhiều người biết hơn về văn hóa K’Ho, từ đó thu hút du khách đến trải nghiệm, tạo sinh kế cho bản thân và mở thêm cơ hội để bà con cùng tham gia phát triển du lịch cộng đồng”, chị Ka Hưng nói.

Năm 2025, Làng truyền thống dân tộc K’Ho đón gần 2.000 lượt khách

Năm 2025, làng truyền thống dân tộc K’Ho đón gần 2.000 lượt khách. Nguồn khách được kết nối qua mạng xã hội, các chương trình quảng bá du lịch và những người làm nội dung trên TikTok. Một số du khách biết đến điểm đến qua các bài viết, hình ảnh trên báo chí, mạng xã hội rồi chủ động liên hệ để kết nối tour.

Điều chị Ka Hưng mong muốn không chỉ là thu hút thêm khách đến tham quan mà còn giúp họ hiểu hơn về văn hóa của người K’Ho. Sau mỗi chuyến đi, du khách có thể mang theo những câu chuyện về phong tục, tập quán và đời sống cộng đồng, tiếp tục chia sẻ với nhiều người khác.

Việc khai thác làng truyền thống dân tộc K’Ho không chỉ góp phần giới thiệu văn hóa bản địa mà còn mở ra cơ hội để người dân tham gia các hoạt động du lịch, từ biểu diễn cồng chiêng, chế biến ẩm thực đến giới thiệu sản phẩm địa phương.

Thông qua các tổ hoạt động, người dân có thể trực tiếp tham gia phục vụ khách, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực và sản vật quê hương. Đây cũng là cách để những giá trị văn hóa không chỉ được trưng bày mà tiếp tục hiện diện trong đời sống, trở thành một phần của hoạt động du lịch và tạo thêm cơ hội cải thiện sinh kế cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Nguyệt, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Di Linh cho biết, sau hơn một năm được địa phương tiếp nhận và tổ chức khai thác, các hoạt động tại làng được duy trì ổn định, đạt hiệu quả tích cực. Không chỉ nhận được sự quan tâm của người dân địa phương, nơi đây còn thu hút du khách từ nhiều tỉnh, thành đến tham quan, tìm hiểu văn hóa truyền thống của người bản địa.

Trước đó, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã đầu tư hơn 20,64 tỷ đồng hỗ trợ bảo tồn 2 buôn làng truyền thống tiêu biểu tại xã Lạc Dương và xã Di Linh.

Mới đây, chị Ka Hưng còn được giao nhiệm vụ đón tiếp đoàn công tác của Chính phủ đến thăm làng nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để chị cùng bà con giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng K’Ho đến các đại biểu.

Với chị Ka Hưng, phát triển du lịch cộng đồng không chỉ là tạo ra một điểm đến mới mà còn là cách để những giá trị văn hóa của dân tộc mình tiếp tục được thực hành, gìn giữ và trao truyền. Khi người dân cùng tham gia, cùng có thêm cơ hội cải thiện sinh kế từ chính những giá trị văn hóa ấy, việc bảo tồn sẽ có thêm động lực để duy trì lâu dài.