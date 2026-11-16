Người phụ nữ hốt hoảng phát hiện sinh vật khổng lồ dài hơn 5m, to gần bằng bắp chân khiến nhiều người tò mò đến xem

Khoảng 18h ngày 14/11/2026, Sở Cứu hỏa Pattaya nhận được tin báo từ bà Paweena Tawana, 30 tuổi. Khu đất của gia đình bà nằm tại Soi Kor Pai 9, phường Nong Prue, quận Bang Lamung, tỉnh Chonburi. Khu đất rộng hơn 2 rai (khoảng 3.200 m²), nằm giữa khu đô thị Pattaya và có một ao nước rộng khoảng 30 m, dài 100 m.

Bà Paweena cho biết gia đình thuê máy xúc san đất để chuẩn bị trồng rau. Trong lúc đào ao, nhóm công nhân nhìn thấy con trăn có thân to gần bằng bắp chân người trưởng thành. Hoảng sợ khi thấy con vật, bà lập tức gọi lực lượng chức năng đến hỗ trợ. Vụ việc cũng thu hút nhiều người tò mò đến xem.

Người phụ nữ hốt hoảng phát hiện sinh vật dài hơn 5m, to gần bằng bắp chân khiến nhiều người tò mò đến xem. Ảnh: The Thaiger

Khi nhân viên cứu hộ có mặt, con trăn đã lặn xuống nước, ẩn mình giữa những bụi lau sậy. Đội cứu hộ tìm kiếm hơn 30 phút nhưng vẫn chưa xác định được chính xác vị trí của nó. Sau đó, họ sử dụng chiếc máy xúc tại hiện trường để tạo sóng trên mặt ao. Con trăn rời chỗ ẩn, bơi về phía mép ao và bị lực lượng cứu hộ khống chế.

Việc đưa con vật lên bờ gặp khó khăn do thân trăn vừa dài vừa nặng. Các nhân viên cứu hộ phải phối hợp mới đưa được nó ra khỏi mặt nước an toàn. Qua kiểm tra, họ xác định đây là một con trăn cái nặng hơn 30 kg, trên thân có vài vết trầy xước nhỏ.

Tại hiện trường, người điều khiển máy xúc kể rằng trong lúc thi công, nhóm công nhân còn phát hiện khoảng 2-3 con trăn lớn khác dưới ao. Thông tin này khiến vụ việc được chú ý thêm vì ao nằm trên khu đất gần nơi người dân sinh sống. Sau khi bắt và kiểm tra con trăn cái, lực lượng cứu hỏa Pattaya đưa nó đến một khu vực tự nhiên cách xa khu dân cư để thả về môi trường hoang dã, nhằm hạn chế những cuộc chạm trán tương tự.