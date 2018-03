Người phụ nữ hốt hoảng khi bị dí dao cướp tài sản táo tợn giữa ban ngày

Nam thanh niên đang đi trên đường thì dừng xe lại rút dao, đe dọa cướp điện thoại của người phụ nữ giữa ban ngày.

Ngày 31/3, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tiến hành điều tra, truy xét vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh để nhận dạng kẻ cướp.

Rút dao khống chế cướp điện thoại giữa ban ngày. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, chiều 28/3, người phụ nữ đang đứng trước 1 cửa hàng điện thoại tại ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. HCM thì bất ngờ có nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đi xe máy đến rồi dừng xe lại.

Trong đoạn clip cho thấy, nam thanh niên đeo khẩu trang kín mặt, rút dao tiếp cận người phụ nữ đe dọa, khống chế rồi cướp điện thoại bỏ chạy.

Sau khi cướp được điện thoại, đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip.

Người phụ nữ hốt hoảng không biết phải làm gì nên đã đưa tài sản cho đối tượng để bảo đảm an toàn cho bản thân. Tuy nhiên, những hành động của đối tượng đều bị camera an ninh ghi lại. Bước đầu, nạn nhân được xác định là chị Đ.T.M.T (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Tiếp nhận thông tin, Công an vào cuộc điều tra, truy xét vụ cướp nói trên.

Phương Sinh