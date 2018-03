Người phụ nữ hoang báo tin bị cướp vì... trộm vàng của mẹ

Ngày 25/3, Công an TX Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế), cho biết vừa làm rõ đối tượng trình báo bị cướp tài sản không đúng sự thật.

Số vàng giả chị T bỏ vào "thế chỗ" sau khi trộm vàng thật của gia đình đem đi bán.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22/3, một người phụ nữ tên T. (trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đến Công an TX Hương Thủy trình báo vừa bị cướp. Theo chị T, chị bất ngờ bị 2 nam thanh niên, đi xe mô tô, mặt bịt khẩu trang, đội MBH… dùng chân đạp ngã, cướp túi xách bên trong có một số tài sản trên đoạn đường thôn Xuân Hòa (xã Thủy Vân, TX Hương Thủy).

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX Hương Thủy lập tức vào cuộc điều tra, xác định không có vụ cướp nào như chị T. trình báo. Làm việc với cơ quan Công an, chị T khai nhận, do đã nhiều lần “lén” lấy vàng của gia đình đem bán. Mỗi lần như thế, T mua lại vàng giả" y chang” thế vào.

Chị T làm việc với cơ quan Công an.

Đến ngày 21/3, khi thấy mẹ lấy 3 chỉ vàng và yêu cầu T. đem đi bán để có tiền giải quyết công việc. Biết đó là vàng giả, T. tìm cách đối phó với gia đình, tự dựng lên bị cướp, rồi báo với gia đình và lên Công an TX Hương Thủy trình báo.

Vụ việc đang được Công an TX Hương Thủy xử lý theo quy định của pháp luật. Theo cơ quan Công an, thời gian qua có một số đối tượng do nợ nần vì ăn chơi, cờ bạc… lấy tài sản trong gia đình đem bán, cầm cố sau đó tạo hiện trường giả báo bị cướp, mất trộm… để đánh lừa bạn bè, người thân và cơ quan chức năng. Điều này vừa gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương.

Theo Giao thông