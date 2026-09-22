Người phụ nữ Hải Phòng phát hiện rùa núi vàng quý hiếm đi lạc vào vườn nhà

Thông tin từ UBND phường Bạch Đằng (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây chính quyền sở tại phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thả lại động vật nguy cấp, quý hiếm (cá thể được ưu tiên bảo vệ) về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 14/9, chị Đào Thị Phương (trú tại TDP Trung Sơn, phường Bạch Đằng) phát hiện 1 cá thể rùa núi vàng, có trọng lượng 2,5 kg đi lạc vào khu vườn nhà. Ngay khi phát hiện, chị Phương lập tức liên hệ với chính quyền và giao nộp về UBND phường để thực hiện tiếp nhận, chăm sóc, bảo tồn theo quy định

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: UBND phường Bạch Đằng.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND phường Bạch Đằng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng của cá thể rùa; đồng thời thực hiện các bước cần thiết để đưa cá thể rùa trở về môi trường tự nhiên, bảo đảm an toàn.

Việc người dân chủ động bàn giao cá thể rùa cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên là hành động thiết thực, thể hiện ý thức trách nhiệm trong bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường và gìn giữ đa dạng sinh học.

Trước hành động đẹp của chị Phương, UBND phường Bạch Đằng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của người dân. Cùng với đó, đề nghị nhân dân trên địa bàn tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không săn bắt, mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

Khi phát hiện các cá thể động vật hoang dã, người dân cần chủ động thông báo, bàn giao cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý và đưa về môi trường sống phù hợp.