Chị Thụy Vân (SN 1990, ở TP Hải Phòng) gần đây có dịp về thăm quê chồng ở đảo Quan Lạn (thuộc đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh), cách nhà khoảng 150km.

Chị xuất phát từ nhà riêng ở phường Ngô Quyền tới cảng Cái Rồng bằng xe limousine với thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng, giá vé 220.000 đồng/người/chiều.

Từ bến cảng, chị tiếp tục đi tàu gỗ ra đảo, mất khoảng 3 tiếng với chi phí là 150.000 đồng.

“Chuyến về thăm quê chồng lần này, mình ở đảo 2 ngày và may mắn có được nhiều trải nghiệm thú vị.

Mình cũng ấn tượng trước cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, không khí dễ chịu trong lành và cuộc sống của người dân trên đảo thì yên bình, giản dị”, chị Vân kể.

Nàng dâu Hải Phòng lấy chồng dân đảo, về quê trải nghiệm đào đặc sản "nhà giàu". Nguồn: Thụy Vân

Để cảm nhận rõ nhịp sống và văn hóa sinh hoạt của người dân đảo, nàng dâu 36 tuổi tranh thủ ghé khu chợ truyền thống, ngắm các mặt hàng dân dã được bày bán tại đây.

Chị nhận thấy chợ thường họp từ sáng sớm, khoảng 4-7h với nhiều loại hải sản tươi sống vừa được ngư dân đánh bắt về bờ và mang lên bán.

Trong đó, phổ biến nhất là tôm, cá, ghẹ và ngao, được bán với giá phải chăng.

“Vì ở ngoài đảo nên thực phẩm được bày bán trong chợ không đa dạng như đất liền. Mình thấy chỉ có một vài hàng thịt lợn, gà và rau cũng chủ yếu gồm rau muống, rau cải.

Riêng hải sản thì nhiều và rẻ, thoải mái cho khách lựa chọn”, chị chia sẻ.

Chị Vân hào hứng khi được trải nghiệm đào sá sùng ở đảo Quan Lạn quê chồng

Trong thời gian ở đảo Quan Lạn, chị Vân còn may mắn được hòa mình vào nhịp sống thường ngày của người bản địa, cùng họ đi đào những sản vật đặc trưng, xuất hiện khá phổ biến ở vùng biển này như ngao, sá sùng…

Đặc biệt, sá sùng còn được ví như “vàng trắng” hay đặc sản “nhà giàu” vì có giá trị kinh tế cao và quá trình khai thác, chế biến kỳ công.

Chị Vân tiết lộ cùng người dân đi bắt sá sùng ở khu vực bãi cát vắng khách du lịch.

Sá sùng chủ yếu được khai thác tự nhiên và việc tìm, bắt chúng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thủy triều.

Để đào được sá sùng, họ phải canh con nước.

Khi thủy triều rút, những bãi cát rộng lộ ra. Bà con sẽ tranh thủ thời điểm nước vừa rút, bãi cát còn ẩm và tơi xốp để đào sá sùng. Khi đó, sá sùng thường nằm gần mặt cát, dễ phát hiện và khai thác hơn.

Nếu để lâu, nắng lên làm cát khô, sá sùng sẽ chui xuống dưới, có khi sâu tới 1m khiến việc tìm kiếm sản vật này trở nên khó khăn.

Sá sùng được ví như đặc sản "nhà giàu" vì khá khó khai thác, lại có giá trị kinh tế cao, giàu dinh dưỡng

Không chỉ phụ thuộc vào thời điểm, nàng dâu Hải Phòng cho rằng, việc nhận biết “tổ” sá sùng cũng đòi hỏi kinh nghiệm.

Trên bãi cát có nhiều loài sinh vật, mỗi loài để lại dấu vết khác nhau. Người bản địa phải phân biệt được đâu là “tổ” của sá sùng, đâu là nơi ẩn náu của dã tràng hay các loài khác.

“Bà con ở đảo làm nghề quen rồi nên chỉ cần thấy tổ nào có dấu hiệu hơi đùn cát lên là biết chỗ đó có sá sùng. Sau đó, họ dùng dụng cụ chuyên dụng, đào sâu xuống cát để lôi sá sùng lên.

Quá trình đào phải thao tác nhanh, dứt khoát và khéo léo, tránh làm đứt sá sùng, ảnh hưởng đến chất lượng và giá bán”, chị Vân nói thêm.

Chị Vân bắt được nhiều ngao đen tự nhiên trên đảo

Nàng dâu 9X cũng tiết lộ, vì khai thác ở bãi cát vắng người qua lại nên chị đào được khá nhiều sá sùng.

Sau đó, chị mang “thành quả lao động” về nhà, sơ chế kỹ lưỡng trước khi chế biến thành món ăn bổ dưỡng.

Sá sùng tươi sẽ được lộn và làm sạch hết phần cát lẫn tạp chất bên trong rồi đem trụng sơ qua nước sôi cho săn lại để đảm bảo giữ được độ giòn và tươi ngon.

Sá sùng xào su hào hoặc nấu xáo là 2 món ăn phổ biến được người dân đảo Quan Lạn ưa chuộng nhất. Chị Vân nhận xét sản vật này có vị ngọt dịu tự nhiên, ăn lạ miệng lại giàu dinh dưỡng.

Hai món ngon từ sá sùng mà chị Vân thưởng thức ở quê chồng

Chị cũng yêu thích món sá sùng khô, vừa bảo quản được lâu, vừa tạo độ ngọt đặc trưng khi kết hợp cùng các món nước như phở, canh.

“Cần 10-12kg sá sùng tươi mới thu được 1kg thành phẩm khô. Món sá sùng khô chỉ cần cho vào chảo, rang thật nhanh tay là có thể thưởng thức, ăn giòn ngọt và được ví như bim bim nhà giàu.

Trong 2 ngày ở đảo, mình còn đào được rất nhiều ngao đen. Loại ngao này tuy hơi mặn nhưng hấp lên lại có vị đậm đà, ăn ngon hơn ngao nuôi”, chị nêu cảm nhận.

Ảnh: Thụy Vân