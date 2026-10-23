Người phụ nữ hai lần hiến đất xây dựng nông thôn mới tại xã Kim Anh

Nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng

Trong ngôi nhà cũ nằm giữa khu vườn rộng trồng nhiều nhãn cổ thụ cành nhánh xum xuê, bà Ngô Thị Dung chia sẻ, việc hiến đất của gia đình chỉ là hành động rất nhỏ mà gia đình hoàn toàn tự nguyện, thoải mái thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

“Tôi là một hội viên phụ nữ của thôn, với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và ý thức vì cộng đồng, khi địa phương phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi đã tự nguyện phá dỡ tường rào, hiến một phần đất để phục vụ việc mở rộng tuyến đường liên thôn. Tôi nghĩ đây là hành động bình thường, không có gì to tát”, bà Ngô Thị Dung cho biết.

Bà Ngô Thị Dung, SN 1957, hội viên hội phụ nữ thôn Phú Sơn, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội trao đổi về 2 lần gia đình tham gia hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Ảnh Sỹ Hào

Ngược dòng thời gian, bà Ngô Thị Dung kể, năm 2019 gia đình đã hiến khoảng 40m2 để nhà nước tiến hành mở rộng tuyến đường liên thôn, tạo sự thông thoáng thuận lợi cho người dân đi lại.

“Đến tháng 8-2025, thôn Phú Sơn, xã Kim Anh tiến hành mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn, nhằm cải thiện hạ tầng và phục vụ đời sống dân sinh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Chính quyền đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng tuyến đường ở những đoạn đường cong, khuất tầm nhìn, hay nhỏ hẹp. Khi đến khu vực nhà tôi, hưởng ứng lời kêu gọi, gia đình tôi tiếp tục phá dỡ tường rào hiến thêm 20m2 đất”, bà Ngô Thị Dung cho biết.

Cũng theo bà Dung, vợ chồng bà chỉ sống bằng nghề nông, mà đều tuổi cao sức yếu; các con cũng đã lập gia đình riêng, người con gái ấy chồng sang làng khác, hai người con trai cũng đều xây dựng gia đình riêng mưu sinh bằng nghề công nhân cơ khí. Tuy nhiên, khi bàn đến vấn đề hiến đất theo lời kêu gọi của chính quyền, ngay từ đầu tất cả các thành viên trong gia đình đều đồng tình mà không ai phản đối.

Bà Dung cho rằng, nếu mỗi gia đình đóng góp một phần nhỏ, diện mạo đường làng, ngõ xóm sẽ thay đổi rõ rệt, người dân cũng được hưởng lợi trực tiếp từ chính những con đường ấy.

Nghĩa tình từ những việc làm bình dị

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Quân, Trưởng thôn Phú Sơn cho biết, quá trình xây dựng nông thôn mới chính quyền địa phương đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cư dân trên địa bàn, đặc biệt là phong trào hiến đất để cải tạo mở rộng đường liên thôn, liên xã.

Từ năm 2019 đến nay, thôn Phú Sơn có khoảng 20 trường hợp người dân hiến đất, trong đó có gia đình bà Ngô Thị Dung đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng mở rộng, vươn dài các tuyến đường liên thôn, liên xã tạo sự thuận lợi cho người dân và thay đổi diện mạo hạ tầng nông thôn theo hướng sạch đẹp hiện đại hơn.

“Với giá trị đất hiện nay, hành động như gia đình bà Ngô Thị Dung và các trường hợp hiến đất khác ở thôn Phú Sơn là vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đóng góp thiết thực của người dân trong công cuộc xây dựng quê hương”, ông Nguyễn Trường Quân khẳng định.

Phong trào hiến đất làm đường đã góp phần đưa diện mạo nông thôn mới tại xã Kim Anh khang trang, hiện đại hơn. Ảnh Sỹ Hào

Cùng trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hương Ly, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã Kim Anh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã cho biết, địa phương đang gắn phong trào “Người tốt, việc tốt” với các phong trào thi đua trọng tâm; chú trọng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

UBND xã Kim Anh đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-BTC về triển khai Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2026, lan tỏa những câu chuyện đẹp trong cộng đồng.

“Với những đóng góp thiết thực, chung tay xây dựng quê hương Kim Anh ngày càng giàu đẹp, tháng 2-2026 bà Ngô Thị Dung đã vinh dự nằm trong danh sách 15 cá nhân thuộc nhiều xã phường đơn vị trong thành phố Hà Nội, được UBND thành phố quyết định tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt”, bà Nguyễn Thị Hương Ly, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã Kim Anh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã cho biết.

Ngoài việc hiến đất làm đường, bà Ngô Thị Dung và các thành viên trong gia đình luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội do thôn và xã phát động, từ các đợt ra quân vệ sinh môi trường đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

Những việc làm ấy không lớn lao, nhưng từ những phần đất tự nguyện hiến tặng, những hàng rào được tháo dỡ và sự đồng thuận của từng gia đình, những con đường làng ngày một rộng hơn, khang trang hơn. Đó cũng chính là cách những người dân bình dị như bà Ngô Thị Dung góp phần biến phong trào xây dựng nông thôn mới thành những công việc cụ thể, hiện hữu trong đời sống mỗi ngày.