Người phụ nữ Hà Nội tá hỏa khi tài khoản bất ngờ nhận hơn 235 triệu đồng

Ngày 1/10, Công an xã Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết đã hướng dẫn các bên hoàn tất thủ tục trao trả số tiền chuyển nhầm theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Công an xã Phúc Thọ hỗ trợ trao trả số tiền 235.400.000 VNĐ cho bà Đ.T.D. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 25/9, bà Dương Thị Đ. đến Công an xã Phúc Thọ trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận 235,4 triệu đồng từ một tài khoản không xác định.

Nhận thấy đây có thể là khoản tiền được chuyển nhầm, bà Đ. chủ động trình báo, đề nghị công an hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển để trao trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm số tiền là bà Đ.T.D. (SN 1980, ở phường Tùng Thiện).

Sau khi làm rõ các thông tin liên quan, Công an xã hướng dẫn hai bên thực hiện thủ tục trao trả số tiền theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận chuyển tiền.

Trường hợp tài khoản bất ngờ nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng mà cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.