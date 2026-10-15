Người phụ nữ gieo những hạt mầm nhân ái ở thôn Dền

Năm 2026, bà vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Tấm lòng người cán bộ Mặt trận thôn

Bà Nguyễn Thị Mai Hương sinh năm 1967, gắn bó với nhiều công việc ở thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội. Bà đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.

Công việc ở cơ sở vốn chẳng có ranh giới rõ ràng giữa giờ làm việc và thời gian riêng. Khi trong thôn có gia đình gặp khó khăn, khi một cuộc vận động cần người đứng ra kết nối, hay khi địa phương triển khai phong trào mới, người cán bộ Mặt trận lại phải đến từng nhà, gặp gỡ, giải thích, vận động để người dân hiểu và cùng tham gia.

Với bà Hương, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn là làm sao để người dân tin tưởng, đồng lòng và thực sự cảm nhận được ý nghĩa của mỗi việc làm chung.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương (đứng thứ hai từ trái sang) được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2026. Ảnh: PV

Bởi vậy, trong quá trình công tác, bà luôn giữ sự gần gũi, lắng nghe tâm tư của nhân dân, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các chi hội, chi đoàn để triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương.

Nhưng có lẽ, điều khiến bà được nhiều người quý mến không chỉ nằm ở công việc chung, mà còn ở sự quan tâm dành cho những người khó khăn. Đó là gia đình gặp biến cố, người bệnh hiểm nghèo, trẻ em thiếu chỗ dựa hay những người đang chật vật xoay xở giữa cuộc sống thường ngày. Với họ, một khoản hỗ trợ đúng lúc, một lời hỏi han chân thành đôi khi có ý nghĩa hơn nhiều so với những lời động viên chung chung.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương. Ảnh: NVCC

Bà Hương cho biết, năm 2024, bà cùng các chi hội vận động được 15 triệu đồng hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong thôn. Mỗi hoàn cảnh được giúp đỡ có một nỗi lo riêng, đòi hỏi sự sẻ chia không chỉ bằng vật chất mà còn bằng tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng.

Nói về người cán bộ này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Hoài Đức Đàm Văn Nam, chia sẻ: “Bà Hương rất có trách nhiệm, gần dân, gương mẫu trong công tác và cuộc sống. Bà thường xuyên chủ động phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, phát triển”.

20 lần trao đi những giọt máu hồng

Nếu những hoạt động an sinh xã hội cho thấy sự tận tụy của bà Hương với người dân quanh mình, thì hành trình 20 lần hiến máu tình nguyện lại là một nét riêng trong cách bà thực hành lòng nhân ái.

Suốt thời gian dài bà đều đặn tham gia hiến máu, coi đó là việc làm thiết thực để góp phần cứu chữa người bệnh. Với bà, khi sức khỏe cho phép và những giọt máu của mình có thể giúp người khác có thêm cơ hội sống, thì việc sẻ chia ấy là điều nên làm.

Bà Hương cùng các hội viên trong hoạt động phong trào của xã. Ảnh: NVCC

Điều đáng nói, bà không chỉ tự mình tham gia mà còn tích cực vận động hội viên, đoàn viên, sinh viên và nhân dân hưởng ứng phong trào. Với suy nghĩ người cán bộ phải làm gương trước, bà lấy chính hành động của mình để khuyến khích mọi người cùng tham gia.

20 lần hiến máu là một con số đáng trân trọng, nhưng giá trị của hành động ấy không chỉ nằm ở số lần tham gia, điều quan trọng hơn là tinh thần nhân ái được duy trì qua nhiều năm, từ một lựa chọn cá nhân trở thành lời vận động có sức thuyết phục đối với cộng đồng. Bởi khi người đứng ra kêu gọi cũng chính là người trực tiếp thực hiện, sự vận động sẽ có thêm sức nặng từ niềm tin và tính nêu gương.

Lòng nhân ái của bà Hương cũng không dừng lại ở những hoạt động đã thành nếp. Trong đợt ngập lụt tháng 8-2025, khi chứng kiến sinh viên tại các khu trọ bị nước ngập làm hư hỏng xe, ảnh hưởng đến việc đi lại và học tập, bà đã trực tiếp hỗ trợ 7 triệu đồng để các em sửa phương tiện, tiếp tục đến trường.

Trong những đợt vận động cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bà cùng lãnh đạo thôn kêu gọi người dân quyên góp nhu yếu phẩm trị giá hơn 120 triệu đồng. Gia đình bà cùng con trai và đội thể dục thể thao của thôn tổ chức một chuyến cứu trợ trị giá 80 triệu đồng, trong đó gia đình bà đóng góp 20 triệu đồng.

Cùng với đó, trong 5 năm đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận, bà và gia đình đã đóng góp gần 100 triệu đồng cho các hoạt động, các quỹ do cấp trên phát động; tổng số tiền vận động từ cộng đồng đạt gần 1 tỷ đồng.

Người cán bộ Mặt trận quy tụ được đông đảo người dân chung tay xây dựng thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ảnh: NVCC

Theo bà Hương chia sẻ, chăm lo cộng đồng không chỉ là hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, mà còn là làm cho nơi mình sống ngày càng khang trang, văn minh, để người dân có thêm không gian sinh hoạt và gắn bó với nhau.

Trong phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn năm 2026, bà đã cùng Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể vận động xã hội hóa xây dựng khu vui chơi, vườn hoa mini, mua sắm dụng cụ thể dục thể thao...

Luôn duy trì nếp sống nhân ái, trách nhiệm, ở thôn Dền, hằng ngày người cán bộ Mặt trận ấy vẫn tiếp tục công việc của mình bằng sự tận tụy, chân thành; cùng chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết từ những việc nhỏ, giản dị nhất.

Bà Hương từng được huyện Hoài Đức cũ tặng giấy khen, công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” vào các năm 2011, 2017 và 2018; đồng thời được ghi nhận trong nhiều hoạt động công tác Mặt trận, phong trào phụ nữ và hoạt động xã hội. Năm 2026, danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của bà.