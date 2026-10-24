Người phụ nữ gieo mầm nhân ái từ xưởng đan len 'hạnh phúc'

Các sản phẩm làm từ len của Công ty TNHH Thương mại Linhs Crochet . Ảnh: Duy Tùng

Hành trình gian nan đưa sản phẩm đan móc len thủ công vươn ra thế giới

Đến thăm xưởng đan len của chị Đỗ Thùy Linh (SN 1993), giám đốc Công ty TNHH Thương mại Linhs Crochet ở thôn Đồng Chanh, phường Yên Tử. Chị Linh tâm tư về hành trình khởi nghiệp của mình, trước đây chị theo học ngành Sư phạm Tiếng Anh trở về địa phương dạy học 9 năm, nhưng đến năm 2020 vì lý do sức khỏe chị đã quyết định nghỉ dạy học và từ đó mở xưởng nhỏ đan móc len.

Chị Đỗ Thùy Linh (SN 1993), giám đốc Công ty TNHH Thương mại Linhs Crochet . Ảnh Duy Tùng

Chị Linh chia sẻ: “Ngay từ hồi còn là sinh viên đã có niềm đam mê đối với các sản phẩm thủ công đan móc. Cũng làm ra các sản phẩm từ len rồi đem ra chợ sinh viên để bán. Năm 2022, SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, có cuộc thi sáng tạo các sản phẩm để hỗ trợ SEA Games 31, thì em gái ở trên Hà Nội cũng bảo chị ở nhà thì làm móc len linh vật con sao la để tham dự xem. Sau đó sản phẩm đan móc len linh vật con sao la của em được chọn làm linh vật trao tặng cho SEA Games 31.

VĐV SEA Games 31.

Em cũng đi đến nhiều làng nghề thủ công, học hỏi được nhiều, thời gian đầu gặp phải rất nhiều khó khăn, từ việc tìm đầu ra cho sản phẩm, tìm kiếm và đào tạo nhân sự... song song với đó phải tự thiết kế thêm nhiều mẫu sản phẩm mới. Khi những mẫu đơn hàng được gửi sang nước ngoài, hầu hết các đơn hàng mẫu đều bị trả lại do không đạt các tiêu chuẩn của nước họ, như không thân thiện với môi trường và không đảm bảo tới sức khỏe người tiêu dùng. Các nguyên liệu như sợi len, phụ kiện gắn vào đồ móc đều bị kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho da và sức khỏe của trẻ.

Ban đầu em cứ nghĩ chỉ thẩm mĩ đẹp là được nhưng không phải vậy. Sau đó, 2 vợ chồng phải nhiều lần đi tìm nguồn nguyên liệu an toàn và tìm hiểu sợi bông họat tính chất lượng như thế nào, nó có ưu điểm gì... để sản xuất lại theo đúng các tiêu chuẩn của các nước Châu Âu. Rồi tin vui cũng đến, những lô hàng đầu tiên được đón nhận tại các nước Châu Âu, em vỡ òa trong vui sướng".

Các sản phẩm làm từ len của Công ty TNHH Thương mại Linhs Crochet . Ảnh: Duy Tùng

Các sản phẩm làm từ len của Công ty TNHH Thương mại Linhs Crochet khá đa dạng, từ các mặt hàng những chiếc lót ly, vật dụng trang trí đến những món đồ chơi là những con thú nhồi bông... đủ kích thước, hình dáng và màu sắc.

Gieo mầm nhân ái từ xưởng đan len 'hạnh phúc'

Hiện nay, Công ty TNHH Thương mại Linhs Crochet tạo công ăn việc làm cho khoảng 45 lao động, hầu hết lao động ở xưởng là các bà, các chị người DTTS, những người phụ nữ phần nào bị khiếm khuyết về cơ thể. Ngoài ra Chị Linh còn tạo sinh kế và kết nối đến những nơi khó khăn để giúp đỡ, trong đó có xóm Chạy Thận là nơi mà những bệnh nhân suy thận nặng phải sống và điều trị. Những người ở đây thường là những người có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng chữa bệnh và sống được ngày nào hay ngày ấy.

Sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Linhs Crochet rất đa dạng. Ảnh: Duy Tùng

“Công việc đan móc được chia thành từng công đoạn vừa sức, để mỗi người đều có thể tham gia. Đối những người yếu thế, người khuyết tật, thời gian hướng dẫn làm ban đầu có thể gặp 3-4 lần so với người thường nhưng khi họ đã làm quen được với công việc, những sản phẩm làm ra rất đẹp, có chất lượng cao“, chị Linh cho biết.

Cô Hoàng Thị Hà, 67 tuổi và sản phẩm. Ảnh: Duy Tùng

Không khí làm việc tại xưởng lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười, tiếng chuyện trò để cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Cô Hoàng Thị Hà, 67 tuổi cho biết: " Cô đã làm ở đây 4 năm rồi, tuổi già ở nhà mãi cũng buồn đi làm ở xưởng các chị các em vừa có thêm thu nhập, không phải phụ thuộc con cháu, đồng thời thấy mình vui vẻ và yêu đời".

Bà Lý Thị Hải người dân tộc Dao Thanh Y, thôn Đồng Chanh bị khuyết tật bẩm sinh. Ảnh: Duy Tùng

Bà Lý Thị Hải, người Dao Thanh Y, thôn Đồng Chanh bị khuyết tật bẩm sinh, đi lại gặp nhiều khó khăn cho hay: " công việc hiện tại thấy phù hợp với sức khỏe của mình, có niềm vui, ngoài ra còn có thêm thu nhập cho cuộc sống".

Chị Linh tặng quà cho các bé đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí.

Mong muốn nhất của Thùy Linh là mô hình được mở rộng, tạo được nhiều việc làm hơn cho người lao động phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đồng thời, kết nối được để đưa sản phẩm của mình vào để quảng bá hình ảnh văn hóa của địa phương, của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chị Linh tại chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam.

Mới đây chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam đã vinh danh chị Linh, khi việc làm của chị lan tỏa yêu thương và sự cống hiến trong cộng đồng./.