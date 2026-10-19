Người phụ nữ giả mang thai, bí mật phía sau khiến nhiều người bàng hoàng

Theo The Guardian, trong bài viết về bộ phim tài liệu A Child of My Own của đạo diễn Maite Alberdi, năm 2009, Eleonor Alejandra Marín Mendoza, thường được gọi là Alejandra, bị bắt sau khi đưa một bé gái sơ sinh ra khỏi bệnh viện tại Mexico City. Điều khiến vụ việc gây chú ý là trước đó, người phụ nữ này đã giả vờ mang thai trong nhiều tháng để che giấu sự thật với gia đình.

Theo lời Alejandra kể với đạo diễn phim tài liệu Maite Alberdi, cô kết hôn khi còn trẻ và luôn mong muốn làm mẹ. Tuy nhiên, sau nhiều lần mang thai rồi sảy thai, cô quyết định giấu kín lần mất con tiếp theo và tiếp tục giả vờ đang mang thai.

Ảnh minh họa

Alejandra từng làm công việc hành chính tại bệnh viện. Cô kể rằng mình quen Mayra, một phụ nữ mang thai, và hai người đã thỏa thuận để Alejandra nhận nuôi đứa trẻ sau khi sinh. Theo lời kể này, vài tháng sau, Alejandra đến bệnh viện đón em bé nhưng sự việc không diễn ra như dự tính.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Mayra khai rằng cô chỉ gặp Alejandra sau khi sinh con, khi người phụ nữ này xuất hiện tại phòng bệnh và tự nhận là nhân viên công tác xã hội. Mayra phủ nhận việc từng đồng ý trao con. Bằng chứng trong vụ án cũng ủng hộ lời khai của cô.

Đoạn camera an ninh ghi lại cảnh Alejandra mang một chiếc túi quà lớn rời bệnh viện. Bên trong túi là em bé sơ sinh chỉ mới vài giờ tuổi. Alejandra bị bắt tại một khách sạn gần đó, còn đứa trẻ được đưa trở về với mẹ ruột.

Đạo diễn Maite Alberdi cho biết ban đầu bà tin vào lời kể của Alejandra sau những lần gặp người phụ nữ này trong nhà tù Mexico. Tuy nhiên, khi tiếp cận hồ sơ xét xử, bà nhận ra câu chuyện được kể ban đầu không phù hợp với những bằng chứng thu thập được.

Dù từng cân nhắc từ bỏ dự án, Alberdi quyết định tiếp tục thực hiện bộ phim A Child of My Own. Thay vì chỉ tập trung vào vụ bắt cóc, bà muốn tìm hiểu áp lực xã hội khiến Alejandra tuyệt vọng với mong muốn được làm mẹ.

Bộ phim tái hiện phần đầu câu chuyện theo phong cách phim truyền hình Mexico, dựa trên lời kể của Alejandra. Phần sau chuyển sang các cuộc phỏng vấn và bằng chứng vụ án, trong đó có lời kể của Mayra, thẩm phán và chuyên gia tâm lý. Sự thay đổi này giúp khán giả nhận ra khoảng cách giữa câu chuyện Alejandra kể và những gì hồ sơ cho thấy.

Chồng Alejandra, Arturo, cũng từng bị bắt và phải ngồi tù khoảng hai năm trước khi được tuyên trắng án. Trong khi đó, Mayra vẫn chịu tổn thương sâu sắc vì vụ việc. Đạo diễn cho biết bà hiểu vì sao người mẹ này không thể tha thứ cho Alejandra.

Theo Alberdi, bộ phim không nhằm biện minh cho hành vi phạm tội, mà đặt ra câu hỏi về áp lực phải kết hôn, sinh con và những tổn thương mà phụ nữ có thể phải chịu khi trải qua mất mát thai kỳ nhưng không được hỗ trợ đầy đủ.

Câu chuyện của Alejandra vì thế không chỉ là một vụ án kỳ lạ. Nó còn phản ánh những kỳ vọng xã hội có thể đè nặng lên phụ nữ, đồng thời cho thấy sự thật đôi khi phức tạp hơn nhiều so với lời kể ban đầu.

(Theo The Guardian, ngày 28/7/2026)