Người phụ nữ giả có khả năng xin biên chế giáo viên để chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ma Thị Mai (sinh năm 1977, trú tại xã Quản Bạ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn hứa hẹn “chạy” biên chế viên chức giáo viên.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2017, Ma Thị Mai đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có khả năng xin biên chế viên chức giáo viên tại các trường học. Tin tưởng lời hứa này, một số người đã chuyển tiền cho Mai để nhờ xin việc.
Bằng thủ đoạn trên, cơ quan điều tra bước đầu xác định Mai đã chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng của người bị hại.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các cá nhân có liên quan.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những người từng bị Ma Thị Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, tại Tổ dân phố Phan Thiết 23, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang; hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Quang Trung qua số điện thoại 0915.563.113 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-phu-nu-gia-co-kha-nang-xin-bien-che-giao-vien-de-chiem-doat-tai-san-post368606.html