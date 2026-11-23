Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2017, Ma Thị Mai đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có khả năng xin biên chế viên chức giáo viên tại các trường học. Tin tưởng lời hứa này, một số người đã chuyển tiền cho Mai để nhờ xin việc.

Bằng thủ đoạn trên, cơ quan điều tra bước đầu xác định Mai đã chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng của người bị hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các cá nhân có liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những người từng bị Ma Thị Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, tại Tổ dân phố Phan Thiết 23, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang; hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Quang Trung qua số điện thoại 0915.563.113 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.