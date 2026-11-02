Người phụ nữ gây dựng trang trại tiền tỷ từ 6 triệu đồng, nuôi cua đinh 40kg

Khởi nghiệp lại từ khoản vốn vay 6 triệu đồng

Ở tuổi 60, bà Trương Ánh Nguyệt, ngụ xã Thạnh Xuân (TP Cần Thơ), hiện là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi, đồng thời là đại biểu HĐND xã.

Ít ai biết rằng, cơ ngơi 5.000m² cùng đàn ba ba, cua đinh hàng nghìn con hôm nay của bà Nguyệt lại bắt đầu từ một quyết định chuyển nghề trong lúc bế tắc.

Nhắc về những ngày đầu lập nghiệp, bà Nguyệt kể, khoảng 30 năm trước, gia đình chủ yếu buôn bán cam, quýt, đồng thời làm vườn. Bà từng mang trái cây đi bán ở nhiều nơi, trong đó có khu vực Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ.

Tuy nhiên, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, có những năm thua lỗ nặng, gần như trắng tay, khiến bà phải tìm hướng đi mới.

Bà Trương Ánh Nguyệt bên đàn ba ba được nuôi tại cơ sở ở xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

Trong một lần lên TPHCM, bà Nguyệt tình cờ quen người bán ba ba, từ đó tìm hiểu kỹ thuật nuôi và quyết định mua con giống về quê thử sức. Bà được một người chị cho vay 6 triệu đồng làm vốn khởi nghiệp.

“Nhờ số tiền đó, tôi mới gây dựng được như ngày hôm nay”, bà Nguyệt nhớ lại.

Ban đầu, bà dành khoảng 400m² làm ao, mua 1.000 con ba ba giống. Do thiếu kinh nghiệm, chuồng trại sơ sài, những tấm tôn chắn bị mưa gió làm hư hỏng, khiến ba ba thoát ra ngoài, đàn nuôi hao hụt.

Sau khoảng 2 năm, bà xuất bán lứa đầu tiên nhưng lợi nhuận không đáng kể.

Trứng ba ba được thu gom, đưa vào khu vực ấp để chăm sóc, chờ nở thành con giống tại cơ sở của bà Nguyệt

Đàn ba ba con mới nở tại cơ sở nuôi của bà Nguyệt

Không bỏ cuộc, bà tiếp tục đầu tư thêm 2.000 con. Lần này, nhờ tích lũy kinh nghiệm, bà lặn lội xuống các vùng sâu ở tỉnh Hậu Giang cũ mua ốc bưu vàng giá rẻ đem về lấy thịt làm thức ăn cho ba ba nhằm giảm tối đa chi phí. Nhờ đó, lứa thứ hai mang lại khoản lời hơn 20 triệu đồng - số tiền rất lớn đối với bà thời điểm đó.

Từ kết quả ban đầu, bà từng bước mở rộng diện tích, xây thêm ao hồ và tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật chăn nuôi.

Chuyển sang nuôi cua đinh, thành lập HTX

Sau một thời gian nuôi ba ba, bà Nguyệt chuyển sang nuôi cua đinh từ năm 2007 vì nhận thấy loài này tăng trọng nhanh, giá trị kinh tế cao hơn. Theo bà, sau khoảng 2 năm, ba ba đạt trọng lượng khoảng 1kg/con, trong khi cua đinh có thể nặng 3-5kg, tùy điều kiện chăm sóc. Kỹ thuật nuôi hai loài tương tự nhau, nhưng cua đinh hiền và nhanh lớn hơn.

"Ba ba bơi lội suốt ngày, hay tìm đường bò đi nên chậm lớn. Còn cua đinh ăn xong chỉ nằm ngủ nên tích mỡ, tăng trọng rất nhanh", bà cho biết.

Con cua đinh nặng hơn 6kg được nuôi trong trại của bà Nguyệt

Cơ sở của bà Nguyệt hiện nuôi khoảng 4.000 con ba ba và gần 1.000 con cua đinh trên diện tích 5.000m²

Chuồng nuôi cua đinh

Trang trại rộng 5.000m² của bà Nguyệt có ao đất và bể xi măng, nuôi khoảng 4.000 con ba ba bố mẹ nặng 2-6kg và gần 1.000 con cua đinh các lứa. Trong đó, khoảng 300 con cua đinh bố mẹ nặng 10-20kg và một cá thể nặng hơn 40kg, được nuôi suốt 12 năm, thường xuyên được đưa đi triển lãm, hội chợ nông nghiệp từ Nam ra Bắc.

Theo bà Nguyệt, kỹ thuật nuôi ba ba và cua đinh tương tự nhau, nhưng khâu ấp trứng, ương con non đòi hỏi sự cẩn thận, kinh nghiệm. Ba ba có thể sinh sản sau khoảng một năm; mỗi lần đẻ khoảng 8-10 trứng, đôi khi nhiều hơn. Người nuôi thường bắt đầu thu trứng để ấp, ương con giống từ lứa sinh sản thứ hai.

Trứng ba ba được vùi trong cát để ấp, sau khoảng 55 ngày có thể nở; trứng cua đinh cần khoảng 90 ngày. Cua đinh thường bắt đầu sinh sản khi khoảng 3 năm rưỡi tuổi. Theo bà Nguyệt, giai đoạn con non khó chăm sóc nhất, đòi hỏi người nuôi theo dõi sát để hạn chế hao hụt.

Hiện ba ba giống 1 tháng tuổi có giá khoảng 3.500 đồng/con, cua đinh giống 1 tháng tuổi khoảng 200.000 đồng/con. Với hàng thương phẩm, cua đinh có giá khoảng 340.000 đồng/kg, còn ba ba nặng từ 1,5kg có giá khoảng 260.000 đồng/kg. Cua đinh được xuất bán theo nhiều mức trọng lượng, tùy nhu cầu khách hàng.

Cơ sở nuôi ba ba, cua đinh của bà Nguyệt đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2009, bà vận động các hộ nuôi trong vùng liên kết thành lập HTX chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi với 9 thành viên ban đầu.

Việc liên kết xuất phát từ nhu cầu thực tế khi khách hàng đặt mua con giống số lượng lớn, có đơn lên tới 20.000-30.000 con. Trong khi đó, các hộ nuôi riêng lẻ khó đáp ứng đủ nguồn cung, việc tiêu thụ còn hạn chế do chất lượng con giống chưa đồng đều và kỹ thuật ương nuôi chưa được chú trọng.

Bà Nguyệt bàn với các hộ cùng tham gia hợp tác xã, thống nhất gom nguồn cung để có thể nhận những hợp đồng lớn hơn, đồng thời chú trọng chất lượng con giống trước khi giao cho khách hàng.

Ban đầu, các thành viên còn e ngại, nhưng khi việc liên kết giúp tiếp cận được nhiều hợp đồng hơn, số hộ tham gia dần tăng lên.

Những con cua đinh có trọng lượng lớn được bà Nguyệt giữ làm đàn bố mẹ, phục vụ sinh sản và phát triển con giống

Đến nay, hợp tác xã có 32 thành viên. Theo bà Nguyệt, lợi ích rõ nhất của việc tham gia hợp tác xã là khả năng tiêu thụ sản phẩm và giữ chất lượng con giống ổn định. Khi có đơn hàng, các thành viên có thể phối hợp cung ứng thay vì tự tìm khách, bán nhỏ lẻ như trước. Cua đinh và ba ba của HTX đã được bán ra khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

"Cụ" cua đinh hơn 40kg được đưa đi hội chợ

Một trong những điểm đặc biệt tại cơ sở của bà Nguyệt là con cua đinh nặng hơn 40kg, được nuôi khoảng 12 năm. Cá thể này từng được bà mang đến các hội chợ ở nhiều tỉnh, thành, thậm chí mang ra tận Hà Nội để giới thiệu mô hình chăn nuôi.

Mỗi lần xuất hiện tại hội chợ, con cua đinh lớn thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan. Không ít người dừng lại chụp ảnh, quay phim, tìm hiểu về đặc điểm và cách nuôi loài vật này.

Việc đưa cua đinh đi trưng bày cũng là cách bà quảng bá sản phẩm, giới thiệu nghề nuôi đặc sản của địa phương và tìm kiếm cơ hội kết nối thị trường.

Con cua đinh nặng hơn 40kg, được nuôi khoảng 12 năm, từng được bà Nguyệt đưa đến các hội chợ ở nhiều tỉnh, thành để giới thiệu mô hình nuôi đặc sản

Bà cho biết việc vận chuyển cua đinh lớn đòi hỏi sự cẩn thận. Con vật được đặt trong bao, giỏ chuyên dụng, sau đó đưa đến nơi trưng bày và thả vào bể kính. Khi di chuyển đường dài, người nuôi phải chú ý giữ độ ẩm và theo dõi tình trạng của con vật.

Đánh giá về hiệu quả mô hình, ông Mai Thanh Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Xuân, cho biết HTX không chỉ hỗ trợ con giống, bao tiêu sản phẩm mà còn giúp nhiều hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập. "Hoạt động của HTX đã đóng góp tích cực vào tiêu chí phát triển kinh tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chúng tôi đánh giá rất cao sự kiên trì, tâm huyết cùng tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bà Trương Ánh Nguyệt đối với bà con nông dân," ông Vũ nhấn mạnh.