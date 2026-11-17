Đây là người thứ 3 bị xử lý liên quan đến hành vi báo chốt CSGT trên mạng xã hội thời gian gần đây ở Phú Thọ.

Cán bộ công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: CAT Phú Thọ

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 17/11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Sơn phát hiện chị P.T.N, trú tại xã Tân Sơn, đăng tải thông tin về vị trí chốt kiểm tra của lực lượng CSGT.

Theo công an, chị này sử dụng tiếng Mường để đăng tải về vị trí chốt CSGT.

Sau khi xác minh, làm rõ hành vi vi phạm, Công an xã Tân Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị P.T.N số tiền 7,5 triệu đồng theo điểm e khoản 3 Điều 96 Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Theo cơ quan công an, việc đăng tải, chia sẻ thông tin về vị trí, hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT có thể tạo điều kiện cho những người cố tình vi phạm né tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Hành vi này còn ảnh hưởng đến hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn vi phạm giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Công an khuyến cáo người dân không đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin về vị trí, thời gian, phương thức hoạt động của lực lượng chức năng nhằm giúp người vi phạm né tránh kiểm tra, xử lý.

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

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