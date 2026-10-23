Người phụ nữ dùng dao chém chồng và con riêng của chồng

Bị cáo Nguyễn Thị Tơ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Ngày 23/10, TAND thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Tơ (SN 1956, trú tại xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh, Nguyễn Thị Tơ và ông Nguyễn Quân (SN 1926) có quan hệ vợ chồng. Bà Nguyễn Thị Yến (SN 1966, trú tại phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh) là con riêng của ông Quân.

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/4 đến ngày 5/5/2026, vợ chồng Tơ đến chơi và ở lại nhà bà Yến. Do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 10h30 ngày 5/5/2026, khi thấy bà Yến đang ngồi dưới nền nhà phòng khách, Tơ đi vào bếp lấy một con dao.

Tơ đi đến phía sau bà Yến, dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng vai, đầu và người bà. Bà Yến giơ tay đỡ nên bị thương ở tay rồi ngã gục xuống nền nhà. Thấy bà Yến nằm bất động, Tơ dừng tay, đi vào phòng ngủ chém một nhát vào trán ông Quân, sau đó chém thêm hai nhát vào tay trái của chồng khi ông đưa tay ôm vết thương.

Sau khi gây án, Tơ dùng dao cắt dây điện, định tự tử nhưng không thành do ổ điện phát nổ. Tơ vứt dao, đi ra ngoài và không đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Thời điểm này, bà Yến nằm bất động, chảy nhiều máu ở vùng đầu và cơ thể, còn ông Quân bị thương ở trán và tay trái. Sau đó, Tơ đi bộ ra Quốc lộ 18A.

Phát hiện hai người bị thương, ông Lục Nhất Mụ, bạn của bà Yến, đã gọi người đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cấp cứu, đồng thời đến cơ quan công an trình báo.

Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng tại phiên tòa.

Theo kết luận giám định pháp y, bà Nguyễn Thị Yến bị tổn thương cơ thể 81%, ông Nguyễn Quân bị tổn thương cơ thể 25%. Cơ quan chức năng xác định con dao Tơ sử dụng là dao sắc thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự và được xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Việc sử dụng dao có tính sát thương cao để tấn công liên tiếp hai người, trong đó một người bị tổn thương cơ thể 81%, thể hiện tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tơ 13 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 14 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Nguyễn Thị Tơ bồi thường cho bà Nguyễn Thị Yến chi phí viện phí và khoản tiền tương đương 40 tháng lương cơ sở. Đối với ông Nguyễn Quân, do không yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét.