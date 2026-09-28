Người phụ nữ đưa thi thể đi làm thủ tục vay tiền, diễn biến tại ngân hàng khiến ai cũng choáng váng

Vụ việc xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng ở khu vực ngoại ô Rio de Janeiro và nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi đoạn camera an ninh bên trong ngân hàng được công bố.

Theo Reuters, người phụ nữ tên Erika Vieira Nunes đưa người đàn ông đến ngân hàng vào ngày 16/4/2024 và nói với nhân viên giao dịch rằng ông muốn vay 17.000 real Brazil, tương đương khoảng 3.250 USD tại thời điểm đó.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, Nunes ngồi bên cạnh người đàn ông và cố gắng giúp ông thực hiện thủ tục vay tiền. Trong đoạn video, người phụ nữ cầm bút và di chuyển bàn tay của người đàn ông về phía giấy tờ nhưng ông không có phản ứng.

Người phụ nữ đưa thi thể người đàn ông đã qua đời vào ngân hàng ở Brazil để yêu cầu vay tiền dưới danh nghĩa của ông. Ảnh: Reuters

Nunes còn liên tục nói chuyện với người đàn ông, yêu cầu ông ký vào hồ sơ. Khi không nhận được phản hồi, bà được ghi lại cảnh nói rằng mình có thể ký thay ông.

Người phụ nữ cũng giải thích với nhân viên rằng ông không nói chuyện và cho rằng đó là tình trạng bình thường của ông. Trong một khoảnh khắc khác, bà nói nếu ông không ổn thì sẽ đưa ông đến bệnh viện. Tuy nhiên, những biểu hiện của người đàn ông khiến các nhân viên ngân hàng ngày càng nghi ngờ. Đáng chú ý, đầu ông liên tục ngả ra phía sau mỗi khi Nunes không dùng tay đỡ.

Nhận thấy điều bất thường, nhân viên ngân hàng đã gọi cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại chi nhánh và bắt giữ Nunes ngay tại hiện trường với cáo buộc liên quan đến gian lận. Thi thể người đàn ông sau đó được đưa đến nhà xác.

Một trong những điểm gây tranh cãi sau vụ việc là thời điểm người đàn ông qua đời. Luật sư của Nunes lập luận rằng người đàn ông đã chết ngay tại ngân hàng. Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y của cảnh sát lại đưa ra kết luận khác.

Theo phân tích pháp y, người đàn ông đã qua đời từ trước đó và tử vong trong tư thế nằm. Điều này đồng nghĩa với việc ông đã không còn sống khi được Nunes đưa đến ngân hàng để thực hiện thủ tục vay tiền.

Vụ việc sau đó trở thành tâm điểm chú ý tại Brazil, đặc biệt sau khi đoạn camera ghi lại cảnh người phụ nữ cố gắng để người đàn ông ký giấy tờ được lan truyền.