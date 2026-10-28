Người phụ nữ đưa con đến tìm chồng cũ xin tái hợp, hành động của anh khiến cô sững sờ

Một người phụ nữ 32 tuổi ở Quảng Châu, Trung Quốc, quyết định ly hôn vì cho rằng chồng không còn chiều chuộng mình như trước. Cô tin rằng với ngoại hình nổi bật, bản thân sẽ dễ dàng tìm được người đàn ông tốt hơn. Thế nhưng, một năm sau khi đường ai nấy đi, nhìn thấy chồng cũ mua xe sang, sống trong biệt thự, cô lại đưa con đến tận nhà cầu xin tái hôn. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Theo thông tin được trang Sohu đăng tải ngày 23/10/2026, người phụ nữ này kết hôn với chồng cũ sau khi được bạn bè giới thiệu. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn và có nhiều người theo đuổi, cô luôn đặt ra những yêu cầu khá cao đối với người bạn đời. May mắn thay, người đàn ông khi ấy đang tự kinh doanh, có điều kiện kinh tế tương đối ổn định, dù chưa thuộc hàng giàu có.

Khi tiến tới hôn nhân, người phụ nữ đưa ra mức sính lễ 280.000 nhân dân tệ. Người đàn ông đồng ý mà không do dự quá nhiều. Sau khi kết hôn, anh thường xuyên mua túi xách, trang sức và những món quà có giá trị cho vợ. Anh cũng giao thẻ lương để cô tự do chi tiêu, đồng thời cố gắng chăm lo cho gia đình để vợ có cuộc sống thoải mái.

Trong khi chồng bận rộn với công việc kinh doanh bên ngoài, người phụ nữ chủ yếu ở nhà và không phải gánh vác quá nhiều việc nhà. Cuộc sống ban đầu của họ tương đối êm ấm. Khi đón con trai đầu lòng, cả hai từng hy vọng gia đình nhỏ sẽ ngày càng hạnh phúc và gắn bó hơn.

Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như mong đợi. Sau khi có con, những bất đồng liên quan đến việc nuôi dạy trẻ và sinh hoạt thường ngày bắt đầu xuất hiện. Hai vợ chồng thường xuyên tranh cãi, khiến bầu không khí gia đình ngày càng căng thẳng.

Người phụ nữ cho rằng chồng không còn nhường nhịn, chiều chuộng mình như trước. Thậm chí, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, anh đôi lúc còn nổi nóng khiến cô cảm thấy tổn thương. Trong những lần cãi vã, cô nhiều lần lấy chuyện ly hôn ra để gây áp lực với chồng, cho rằng nếu anh tiếp tục đối xử như vậy, cô sẽ rời đi để anh phải hối hận.

Ban đầu, người đàn ông vẫn chủ động nhận lỗi và tìm cách xoa dịu vợ. Nhưng khi những cuộc tranh cãi liên tục lặp lại, anh dần cảm thấy mệt mỏi và không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nhượng bộ. Trước lời đe dọa ly hôn của vợ, anh cuối cùng đáp lại rằng nếu cô thực sự muốn chia tay thì anh cũng chấp nhận.

Câu trả lời này khiến người phụ nữ càng thêm tức giận. Cô tự tin tuyên bố rằng bên ngoài có rất nhiều đàn ông sẵn sàng cưới mình, đồng thời cho rằng người hối hận sau cùng chắc chắn sẽ là chồng cũ.

Không lâu sau đó, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn. Do con trai còn nhỏ, người phụ nữ nhận quyền trực tiếp nuôi dưỡng con. Cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân với suy nghĩ rằng mình đã thoát khỏi những ràng buộc và có thể tự do tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thời gian đầu, cô thường xuyên đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống độc thân. Thế nhưng, sự thoải mái ấy không kéo dài lâu. Khi khoản tiết kiệm dần cạn kiệt, cô bắt đầu nhận ra những khó khăn thực tế của việc một mình nuôi con, đặc biệt khi bản thân không có nguồn thu nhập ổn định.

Muốn tìm một người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt và sẵn sàng chăm sóc mình, cô bắt đầu tham gia các buổi mai mối. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi. Theo câu chuyện được đăng tải, khi biết cô đã từng kết hôn và đang nuôi con riêng, một số người được giới thiệu tỏ ra dè dặt. Những đối tượng khiến cô hài lòng cũng không nhiều, trong khi có người bị cho là chưa có công việc ổn định.

Sau một năm, người phụ nữ dần nhận ra cuộc sống sau ly hôn khó khăn hơn những gì mình từng tưởng tượng. Đúng lúc đó, cô biết tin công việc kinh doanh của chồng cũ ngày càng phát triển. Người đàn ông trước đây có điều kiện kinh tế khá giả giờ đã sở hữu xe sang và chuyển đến sống trong biệt thự.

Thông tin này khiến cô nhớ lại quãng thời gian được chồng chăm sóc, chiều chuộng. Cô bắt đầu nghĩ đến việc nối lại tình xưa, hy vọng cả hai có thể quay về bên nhau và xây dựng lại gia đình.

Quyết định ấy nhanh chóng được biến thành hành động. Người phụ nữ đưa con trai đến nhà chồng cũ để đề nghị tái hôn. Khi nhìn thấy con, người đàn ông tỏ ra vô cùng xúc động, lập tức tiến đến ôm con vào lòng. Cậu bé cũng vui vẻ gọi bố, cho thấy hai cha con đã có một khoảng thời gian không thường xuyên gặp gỡ.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, người phụ nữ tranh thủ bày tỏ mong muốn quay lại. Cô hy vọng những mâu thuẫn trong quá khứ có thể được bỏ qua để cả hai bắt đầu lại từ đầu.

Thế nhưng, câu trả lời của người đàn ông lại hoàn toàn khác với điều cô mong đợi. Anh bình tĩnh từ chối, cho biết bản thân đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có ý định tái hôn.

Trước sự dứt khoát của chồng cũ, người phụ nữ trở nên hoảng hốt. Cô thậm chí quỳ xuống trước mặt anh để cầu xin tha thứ và mong được trao thêm một cơ hội. Người đàn ông vội đỡ cô đứng dậy, sau đó đưa cho cô một khoản tiền với mong muốn cô có thể chăm sóc con tốt hơn. Dù vậy, anh vẫn không thay đổi quyết định và không muốn quay lại cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Câu chuyện tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng người phụ nữ đã quá tự tin khi nghĩ rằng chỉ cần rời bỏ chồng, cô sẽ dễ dàng tìm được một người tốt hơn. Đến khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, cô mới nhận ra giá trị của những điều từng có.

Một số ý kiến khác lại đặt câu hỏi về động cơ thực sự của việc tái hợp. Theo họ, việc người phụ nữ tìm đến chồng cũ đúng lúc anh có điều kiện kinh tế tốt hơn khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu tình cảm có phải là lý do duy nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán từ phía người đọc, bởi không thể khẳng định chính xác suy nghĩ của cô chỉ dựa trên những tình tiết được kể lại.

Ở chiều ngược lại, cũng có người cho rằng nếu hai người vẫn còn tình cảm và con trai còn nhỏ, việc cân nhắc hàn gắn không phải là điều hoàn toàn bất hợp lý. Dẫu vậy, một cuộc hôn nhân chỉ có thể bắt đầu lại khi cả hai thực sự mong muốn, chứ không thể được quyết định bởi sự hối tiếc của riêng một người.

Từ câu chuyện này, điều đáng suy ngẫm không chỉ nằm ở việc người phụ nữ phải quỳ gối cầu xin chồng cũ, mà còn là cách cả hai đã để những mâu thuẫn kéo dài đến mức không thể cứu vãn. Những tranh cãi trong đời sống hôn nhân là điều khó tránh khỏi, đặc biệt khi vợ chồng phải cùng nhau nuôi dạy con và đối mặt với nhiều áp lực.

Một cuộc hôn nhân không thể chỉ được đánh giá bằng tiền bạc, quà tặng hay mức độ chiều chuộng. Sự tôn trọng, khả năng lắng nghe và cách hai người giải quyết bất đồng cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Việc đưa ra quyết định ly hôn trong lúc nóng giận, hay mặc định rằng mình luôn có thể tìm được một người tốt hơn, đều có thể dẫn đến những hệ quả khó lường.

Tất nhiên, không phải ai ly hôn cũng sẽ hối hận, và cũng không phải cứ quay lại với người cũ là có thể tìm thấy hạnh phúc. Điều quan trọng là mỗi người cần hiểu rõ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ, cân nhắc hoàn cảnh của bản thân và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Trong câu chuyện trên, người phụ nữ đã có cơ hội nhìn lại quyết định năm xưa, nhưng chồng cũ không còn muốn bắt đầu lại. Đôi khi, điều khiến người ta tiếc nuối nhất không phải là mất đi một cuộc hôn nhân, mà là chỉ đến khi mọi thứ đã thay đổi, họ mới nhận ra những điều từng có ý nghĩa với mình.