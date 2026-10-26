Người phụ nữ đưa chồng sắp cưới đến nhà bạn trai cũ đòi tiền, bất ngờ sự việc xảy ra sau đó

Theo bài viết đăng trên Sohu, câu chuyện bắt đầu khi người phụ nữ tìm đến nhà bạn trai cũ sau nhiều năm hai người chia tay. Đi cùng cô là người đàn ông sắp trở thành chồng mình. Trên tay cô có một hộp kẹo cưới, khiến cuộc gặp ban đầu có vẻ giống một chuyến thăm hỏi để thông báo tin vui.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại hoàn toàn khác. Thay vì chỉ gửi lời chúc mừng và thông báo về cuộc sống mới, người phụ nữ được cho là đã chủ động đề cập đến chuyện tiền mừng cưới, yêu cầu người yêu cũ đóng góp 8.000 nhân dân tệ.

Theo nội dung bài viết, mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc từ nhiều năm trước. Khi còn yêu nhau, người phụ nữ cho rằng bạn trai có điều kiện kinh tế không tốt, khó mang lại cuộc sống sung túc như cô mong muốn, nên quyết định chia tay để tìm kiếm một mối quan hệ khác phù hợp hơn.

Thời gian trôi qua, mỗi người có cuộc sống riêng. Người phụ nữ sau đó xác định chuyện kết hôn với bạn trai hiện tại. Tuy nhiên, việc cô tìm đến người cũ ngay trước ngày cưới, lại đưa ra yêu cầu về tiền bạc, khiến cuộc gặp trở nên căng thẳng.

Theo lời kể trong bài viết, khi vừa gặp lại người yêu cũ, người phụ nữ đã có những lời nhận xét thiếu thiện chí về hoàn cảnh sống của anh. Cô được cho là tỏ thái độ thất vọng khi thấy người đàn ông vẫn sống trong căn nhà cũ, qua đó ám chỉ rằng anh không có nhiều thay đổi sau nhiều năm xa cách.

Người đàn ông tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của người yêu cũ. Dù không thoải mái với cách ứng xử của cô, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh và hỏi lý do hai người tìm đến.

Người phụ nữ sau đó đưa hộp kẹo cưới cho anh, thông báo mình sắp kết hôn và cho biết muốn chia sẻ niềm vui. Tuy nhiên, theo nội dung được đăng tải, ngay sau đó cô chuyển sang đề nghị người yêu cũ gửi tiền mừng.

Cô cho rằng hai người từng có nhiều năm yêu nhau, vì vậy anh nên có một khoản tiền để chúc phúc cho đám cưới của mình. Người chồng sắp cưới cũng tham gia cuộc trò chuyện, lấy ví dụ rằng anh từng gửi kẹo cưới cho bạn gái cũ và nhận lại 660 nhân dân tệ tiền mừng.

Từ đó, hai người cho rằng người đàn ông cũng nên thể hiện sự hào phóng tương tự, thay vì chỉ nói những lời chúc thông thường.

Trước yêu cầu này, người đàn ông đáp lại rằng việc bạn gái cũ của người kia gửi tiền mừng là lựa chọn cá nhân của cô ấy, không đồng nghĩa với việc anh cũng phải làm như vậy.

Tuy nhiên, lời giải thích không khiến cuộc trò chuyện dịu đi. Người phụ nữ tiếp tục nhắc đến khoản tiền 8.000 nhân dân tệ, cho rằng đây không phải số tiền quá lớn đối với một người từng gắn bó với mình trong nhiều năm.

Khi nhận thấy đối phương không đồng ý, người chồng sắp cưới được cho là chủ động hạ yêu cầu xuống còn 2.000 nhân dân tệ. Dù vậy, người đàn ông vẫn từ chối, khẳng định mình không có nghĩa vụ phải chi tiền cho đám cưới của người yêu cũ.

Trước thái độ cứng rắn của người đàn ông, người phụ nữ và chồng sắp cưới tiếp tục chỉ trích anh keo kiệt, thiếu tình nghĩa. Họ cho rằng việc từng yêu nhau trong thời gian dài là lý do đủ để anh gửi tiền mừng.

Không đồng tình với cách lập luận này, người đàn ông phản ứng gay gắt, đặt câu hỏi vì sao một người đã chia tay từ lâu lại có thể đưa bạn đời mới đến tận nhà mình để đòi tiền.

Theo bài viết, khi cuộc tranh cãi kéo dài, người đàn ông đề nghị gửi 88 nhân dân tệ như một khoản tiền mang tính tượng trưng, đồng thời yêu cầu hai người mang hộp kẹo cưới về và rời đi. Mức tiền này tiếp tục khiến người phụ nữ không hài lòng. Cô được cho là đã lớn tiếng chất vấn, cho rằng khoản tiền quá ít và mang ý nghĩa xúc phạm.

Người đàn ông đáp lại bằng những lời lẽ gay gắt, cho rằng cách hai người hành xử chẳng khác nào đến nhà người khác để xin tiền. Mâu thuẫn vì thế ngày càng leo thang.

Bài viết trên Sohu thuật lại rằng người chồng sắp cưới sau đó có hành động xô đẩy người đàn ông, trong khi người phụ nữ đứng chắn ở cửa và tuyên bố sẽ không rời đi nếu chưa nhận được tiền.

Trước việc bị gây sức ép ngay tại nhà mình, người đàn ông không còn giữ được bình tĩnh. Anh phản ứng quyết liệt, yêu cầu hai người mang kẹo cưới đi và rời khỏi nhà. Cuộc đối đầu kết thúc trong bầu không khí căng thẳng, khi người phụ nữ và chồng sắp cưới không đạt được mục đích như mong muốn.

Cần lưu ý rằng những diễn biến trên được thuật lại trong bài viết của Sohu; hiện chưa có đủ thông tin độc lập để xác minh toàn bộ tình tiết, cũng như bối cảnh đầy đủ của cuộc tranh cãi.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, bài viết cho biết nhiều người dùng mạng Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với người đàn ông. Không ít ý kiến cho rằng việc từng yêu nhau không đồng nghĩa với nghĩa vụ phải đóng góp tiền bạc cho đám cưới của người cũ, đặc biệt khi hai bên đã chấm dứt quan hệ từ lâu.

Trong văn hóa cưới hỏi Trung Quốc, tiền mừng cưới thường được xem là lời chúc phúc dành cho cô dâu, chú rể, đồng thời thể hiện mối quan hệ giữa người tặng và gia đình hai bên. Tuy nhiên, việc tặng tiền về cơ bản phụ thuộc vào hoàn cảnh, mức độ thân thiết và lựa chọn của mỗi người. Một mối quan hệ tình cảm đã kết thúc không mặc nhiên tạo ra nghĩa vụ tài chính cho bất kỳ bên nào.

Bởi vậy, điều khiến câu chuyện gây tranh luận không đơn thuần nằm ở con số 8.000 nhân dân tệ, mà còn ở cách các nhân vật được mô tả đã ứng xử với nhau. Nếu một người chủ động đến thông báo tin vui, việc nhận được lời chúc mừng đã có thể được xem là một phản hồi lịch sự. Ngược lại, biến cuộc gặp thành yêu cầu đóng góp tiền bạc, rồi tiếp tục gây sức ép khi bị từ chối, dễ khiến thiện ý ban đầu trở thành sự khó xử.

Với người đàn ông, lời chúc mừng đơn giản dành cho người yêu cũ có thể đã là cách khép lại quá khứ. Anh không có nghĩa vụ phải chứng minh mình còn tình cảm hay sẵn lòng chi tiền chỉ vì hai người từng có thời gian gắn bó.

Ở chiều ngược lại, người phụ nữ cũng có quyền tổ chức đám cưới theo cách mình mong muốn, nhưng việc lựa chọn người gửi thiệp, thông báo tin vui hay nhận tiền mừng cần dựa trên sự tự nguyện của đối phương. Tình cảm trong quá khứ không nên trở thành công cụ để gây áp lực trong hiện tại.

Câu chuyện được Sohu đăng tải vì thế đặt ra một vấn đề quen thuộc trong các mối quan hệ: sau khi chia tay, mỗi người cần tôn trọng cuộc sống và ranh giới của người còn lại. Việc từng yêu thương nhau không có nghĩa hai bên phải tiếp tục duy trì mọi nghĩa vụ như khi còn là một cặp đôi.

Sau cùng, một lời chúc chân thành có thể đủ để khép lại mối quan hệ cũ trong hòa bình. Còn tiền mừng cưới, nếu có, nên xuất phát từ sự tự nguyện thay vì những đòi hỏi hay sự ép buộc. Đó cũng là cách để mỗi người bước vào chặng đường mới mà không biến những ký ức đã qua thành nguyên nhân của những cuộc xung đột không đáng có.