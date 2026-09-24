Người phụ nữ đi xe máy tử vong sau va chạm với xe ben trên quốc lộ 1 qua Khánh Hòa

Chiều 24/9, cơ quan chức năng phường Bắc Cam Ranh cho biết đã xác định danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 là bà N.T.T.H (SN 1972, trú tổ dân phố Quảng Phúc, phường Bắc Cam Ranh).

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, tại khu vực ngã ba quốc lộ 1 - đường Nguyễn Chí Thanh (qua phường Bắc Cam Ranh), xe ben mang biển số tỉnh Đắk Lắk do ông N.L.H (SN 1984, trú tổ 1 Hòa Tây, phường Bắc Nha Trang) điều khiển, lưu thông theo hướng Nha Trang - Cam Ranh, xảy ra va chạm với xe máy Honda Air Blade do bà H điều khiển.

Sau va chạm, bà H cùng xe máy ngã xuống đường và bị xe ben cán qua người, tử vong tại chỗ. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay khi nhận tin, lực lượng chức năng phường Bắc Cam Ranh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng liên quan tham gia điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường.

Hiện, Công an phường Bắc Cam Ranh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.