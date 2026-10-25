Ngày 25/10, ông Nguyễn Xuân Thanh, Trưởng ga Vinh, cho biết đơn vị vừa nhận được báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên khu gian Vinh – Yên Xuân, khiến một người phụ nữ tử vong.

Người phụ nữ đi xe máy bị tàu hàng tông tử vong. (Ảnh MXH)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h40 ngày 25/10, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm trên, tàu hàng mang số hiệu HH15, đầu máy số 910, kéo theo các toa xe hàng di chuyển theo hướng Bắc – Nam. Khi đến Km323+890, vị trí có lối đi dân sinh tự mở cắt ngang đường sắt, đoàn tàu đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 37N1-600.9x do một phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy cùng người điều khiển văng khỏi đường sắt một đoạn khá xa, sau đó rơi xuống ruộng. Nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái tàu và trưởng tàu đã cho dừng đoàn tàu, đồng thời phối hợp với các nhân viên đường sắt tại hiện trường đưa nạn nhân lên bờ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính nạn nhân đang được các cơ quan điều tra, làm rõ.