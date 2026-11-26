Ngày 26/11, Công an xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã nhận được thư cảm ơn của anh Voòng Kim Vượng (SN 2000, trú tại thôn Bình An, xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn) gửi tới tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị vì đã giúp mẹ anh trở về nhà an toàn.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 22/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến xe Bảo Lâm, tổ công tác Công an xã Bảo Lâm phát hiện một người phụ nữ khoảng 45-50 tuổi đi lang thang một mình.

Qua thăm hỏi, nhận thấy người phụ nữ không thể giao tiếp, tinh thần không tỉnh táo, tổ công tác đã đưa bà về trụ sở để chăm sóc, bảo đảm an toàn và xác minh thông tin nhân thân.

Công an xã Bảo Lâm hỗ trợ bà D.T.M. trở về đoàn tụ với gia đình. Ảnh: CA.↵

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với sự phối hợp của Công an xã Kiên Mộc, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ là bà D.T.M. (SN 1972, trú tại thôn Bình An, xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn).

Ngay sau đó, Công an xã Bảo Lâm đã liên hệ, thông báo cho gia đình đến đón bà.

Tối 23/11, anh Voòng Kim Vượng, con trai bà M., có mặt tại trụ sở Công an xã Bảo Lâm để đón mẹ trở về. Tại thời điểm bàn giao, sức khỏe của bà M. ổn định, không có thương tích, tài sản và đồ dùng cá nhân được bảo đảm nguyên vẹn.

Theo anh Vượng, mẹ anh mắc bệnh từ năm 2000, thường xuyên rời nhà đi lang thang, khiến gia đình nhiều lần lo lắng, tổ chức tìm kiếm.

Xúc động trước sự giúp đỡ của lực lượng công an, anh Vượng đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và chu đáo của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bảo Lâm.