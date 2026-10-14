Người phụ nữ đi lạc suốt 3 ngày giữa mưa rét được công an đưa về nhà

Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, giữa điều kiện thời tiết miền núi mưa rét khắc nghiệt, Công an xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ và đưa một công dân đi lạc suốt 3 ngày trở về đoàn tụ an toàn với gia đình, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy vì Nhân dân phục vụ.

Theo đó, chiều tối 8/10, trong quá trình bám sát địa bàn giữa thời tiết mưa gió, lạnh giá, lực lượng Công an xã Ba Vinh phát hiện một người có biểu hiện bất thường, đi lang thang và không xác định được đường về nhà.

Qua tiếp xúc, cán bộ, chiến sĩ nhận thấy người này đang trong tình trạng đói rét, tinh thần hoang mang, không nhớ rõ thông tin cá nhân cũng như nơi cư trú.

Công an xã chăm sóc, đưa công dân trở về nhà. Ảnh: CA. ↵

Trước tình hình đó, Công an xã nhanh chóng đưa người này về trụ sở, thăm hỏi, động viên, cung cấp thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết nhằm giúp ổn định sức khỏe, tâm lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự kiên trì xác minh, lực lượng chức năng xác định người đi lạc trú tại thôn Ba Chùa, xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, cách trung tâm xã Ba Vinh khoảng 20 km.

Nhận thấy người này đã đi lạc nhiều ngày, sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa rét, Công an xã Ba Vinh chủ động bố trí phương tiện chuyên dụng, cử tổ công tác trực tiếp đưa người này vượt quãng đường dài về tận nhà và bàn giao an toàn cho gia đình.

Sau nhiều ngày lo lắng, mòn mỏi tìm kiếm, gia đình xúc động khi đón người thân trở về an toàn, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ba Vinh vì sự tận tình, trách nhiệm và nghĩa cử nhân văn.

Việc làm thiết thực của Công an xã Ba Vinh tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu. Qua đó, khẳng định tinh thần sẵn sàng có mặt để che chở, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn ngay từ cơ sở.