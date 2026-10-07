Người phụ nữ đi đổ xăng nhưng hết xăng, nhìn kỹ mới thấy điều sai sai

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một người phụ nữ. Theo đó, người phụ nữ đi đổ xăng nhưng sau một hồi loay hoay vẫn không thể đổ được.

(Video ghi lại khoảnh khắc vừa dễ thương, vừa "dở khóc dở cười" của người phụ nữ khi đi đổ xăng. Nguồn: MXH)

Lúc này, một thanh niên phát hiện sự việc và tiến đến hỏi thăm. "Cô đi đổ xăng hả cô?", nam thanh niên hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu của người phụ nữ, thanh niên liền nói tiếp: "Ở đây hết xăng rồi cô".

Nghe thấy vậy, người phụ nữ lắp lại bình xăng rồi rời đi. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ đoạn clip này, dân tình liền phát hiện ra điều sai sai. Hóa ra, "trụ xăng" mà người phụ nữ ghé lại là một trụ sạc điện dành riêng cho xe điện.

Do đã lớn tuổi, không am hiểu nhiều về công nghệ hiện đại bây giờ, người phụ nữ đã lầm tưởng rằng, trụ sạc điện màu xanh dương kia cũng chính là trụ xăng.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, tình huống "nhầm trụ sạc thành trụ xăng" khiến dân mạng không khỏi bật cười. Nhiều người cho rằng sự việc vừa hài hước vừa cho thấy tốc độ thay đổi của các phương tiện và công nghệ hiện nay.

Một số bình luận cũng dành sự thông cảm cho người phụ nữ bởi nếu không thường xuyên sử dụng xe điện, việc chưa quen với hình dáng và cách vận hành của trạm sạc là điều dễ hiểu. Không ít người còn hài hước cho rằng thanh niên trong clip đã có màn giải thích "ở đây hết xăng rồi" khiến người xem mất vài giây mới nhận ra sự thật.

Dù chỉ là một tình huống vui vẻ, đoạn clip cũng nhanh chóng trở thành lời nhắc thú vị rằng khi công nghệ ngày càng xuất hiện nhiều trong cuộc sống, đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ khiến chúng ta "đứng hình" vì không biết mình đang nhìn thấy thứ gì.