'Người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc' Kim Tae Hee trở lại Instagram sau 14 tháng

Kim Tae Hee hứa hẹn sẽ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống thường ngày của mình. Cô cũng giải thích lý do tại sao cô mất nhiều thời gian như vậy mới đăng bài trở lại: “Đã lâu lắm rồi tôi mới đăng bài, đến mức quên hẳn cách thực hiện, nên giờ mới có thể chia sẻ với mọi người. Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống thường ngày của mình thường xuyên hơn”. Kim cũng bày tỏ lòng biết ơn bằng tiếng Anh tới thương hiệu và ban tổ chức sự kiện.

Đây không phải là lần đầu tiên Kim thừa nhận mình không quen sử dụng mạng xã hội. Vào tháng Tám năm ngoái, cô từng chia sẻ một video và viết: “Hình như đây là lần đầu tiên tôi đăng video thì phải”. Khi đó, cô cũng thú nhận: “Tôi rất muốn chỉnh sửa và chèn thêm nhạc vào video, nhưng thực sự không biết phải làm thế nào”.

Những bài đăng mới nhất của cô khiến người hâm mộ, những người vốn đang mong chờ tin tức từ cô, vô cùng thích thú. Nhiều bình luận được để lại: Đã quá lâu rồi!; Dù ai nói gì đi nữa, cô ấy vẫn là người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc; Tôi sẽ luôn ủng hộ chị; Tae Hee thật xinh đẹp và sẽ mãi xinh đẹp như vậy; Rất mong chờ các hoạt động sắp tới của chị... Kim Tae Hee chia sẻ ảnh tại sự kiện sau khi ngoại hình của cô trở thành tâm điểm bàn tán. Những bức ảnh mà Kim chia sẻ được chụp tại một sự kiện do thương hiệu trang sức cao cấp FRED tổ chức ở Gangnam, Seoul, vào ngày 22/10.

Trong ảnh, Kim diện chiếc váy vàng cúp ngực khoe bờ vai thon, kết hợp cùng một chiếc vòng cổ nổi bật, tạo nên vẻ ngoài vô cùng thanh lịch. Video đi kèm cho thấy cô thong thả bước đi trong không gian sự kiện và tạo dáng trước ống kính. Cô trông rất thoải mái khi quan sát xung quanh. Dù đã khá lâu rồi mới xuất hiện trước công chúng, Kim vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ đẹp vượt thời gian. Tuy nhiên, phản ứng của công chúng về ngoại hình của cô tại sự kiện này không hoàn toàn tích cực. Sau khi những bức ảnh từ sự kiện lan truyền trên mạng, một số cư dân mạng đã đưa ra những bình luận chỉ trích về độ vừa vặn của chiếc váy, thậm chí có người còn cho rằng, chiếc áo corset bên trong gần như không giữ nổi chiếc váy ở đúng vị trí. Những người khác thì bày tỏ sự thất vọng đối với phong cách tạo hình này. Những nhận xét đó đã châm ngòi cho làn sóng chỉ trích nhắm vào điều mà nhiều người cho là sự soi mói quá mức đối với ngoại hình của cô, khiến cuộc tranh cãi trên mạng càng kéo dài. Kim không trực tiếp phản hồi các bình luận này. Thay vào đó, cô tự đăng tải những bức ảnh từ sự kiện, cập nhật cho người hâm mộ về các hoạt động gần đây của mình. Trong ảnh, cô khoác lên mình chiếc váy vàng cùng trang sức, toát lên vẻ thanh lịch đầy tự nhiên.

Trước đây, Kim từng chia sẻ thẳng thắn về quan điểm của mình đối với ngoại hình bản thân. Trong một lần xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block của đài tvN vào tháng Tám năm ngoái, cô đã được hỏi rằng bản thân cảm thấy mình trông đẹp nhất vào thời điểm nào. "Tôi nghĩ, mình xinh đẹp nhất là khi 30 tuổi", cô trả lời. Cô giải thích thêm rằng, dù nhận thấy một số điểm trên ngoại hình không còn ưng ý như trước khi có tuổi, cô vẫn cố gắng đón nhận những thay đổi đó một cách tự nhiên. Cô cũng bày tỏ mong muốn mọi người hãy nhìn nhận những nếp nhăn hình thành do thói quen hay cười của cô theo một cách tích cực hơn.

Từ ĐHQG Seoul đến Hollywood, Kim bắt đầu sự nghiệp giải trí sau khi được phát hiện trên tàu điện ngầm lúc đang theo học ngành Thiết kế thời trang tại ĐHQG Seoul. Ban đầu, cô làm người mẫu quảng cáo, trước khi có vai diễn đầu tay trong bộ phim điện ảnh Last Present (2001), vào vai phiên bản trẻ của nhân vật do nữ diễn viên Lee Young Ae thủ vai. Cô trở nên nổi tiếng rộng rãi vào năm 2003 nhờ bộ phim truyền hình Stairway to Heaven (Nấc thang lên thiên đường) của đài SBS, trong đó cô đảm nhận vai phản diện Han Yoo Ri.

Năm ngoái, Kim đã mở rộng sự nghiệp ra quốc tế, khi góp mặt trong loạt phim Butterfly trên nền tảng Amazon Prime Video, đánh dấu bước tiến của cô vào Hollywood. Tác phẩm thuộc thể loại hành động gián điệp dài sáu tập này do nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Daniel Dae Kim sản xuất và đóng vai chính. Trong phim, Kim vào vai Kim Eun Joo, người vợ Hàn Quốc của David Jung, một cựu đặc vụ tình báo Hoa Kỳ. Cô cũng thể hiện một phần lời thoại của mình bằng tiếng Anh. Về đời tư, Kim Tae Hee kết hôn với nam ca sĩ kiêm diễn viên Rain (tên thật là Jung Ji Hoon) vào năm 2017. Cặp đôi hiện có với nhau hai cô con gái.