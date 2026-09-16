'Người phụ nữ đẹp nhất 2026' cảnh báo nạn lạm dụng AI

Anne Hathaway nhận về hàng loạt bức thư cảm ơn được viết bởi AI trong quá trình tuyển dụng. Ảnh: Collected.

Khi tuyển dụng một vị trí trong năm nay, Anne Hathaway, người được People bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất năm, nhận được thư cảm ơn từ tất cả ứng viên.

Ban đầu, nữ diễn viên cho rằng đây là một cử chỉ lịch sự và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra điều bất thường khi các bức thư có nội dung giống hệt nhau, theo Fortune.

“Tôi đang trong quá trình tuyển một vị trí. Họ đều là những ứng viên rất tốt và tất cả đều gửi thư cảm ơn”, ngôi sao bom tấn The Odyssey kể trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 6 với Hits Radio.

Khi bức thư đầu tiên xuất hiện, Hathaway nghĩ: “Thật dễ thương, thật chuyên nghiệp”. Tuy nhiên, những thư tiếp theo lần lượt đến, giống hệt từng chữ với bức đầu tiên, khiến cô lập tức nhận ra vấn đề.

Trên thực tế, Anne Hathaway không phải nhà tuyển dụng duy nhất phải đối mặt với vấn đề này. Trong bối cảnh AI được sử dụng ngày càng phổ biến, công cụ này đang làm thay đổi cách doanh nghiệp và ứng viên tiếp cận nhau. Cơ hội việc làm vì thế cũng trở nên khó nắm bắt hơn đối với người tìm việc trên thị trường lao động.

Anne Hathaway (phải) từng thủ vai lãnh đạo doanh nghiệp trong The Intern (2015). Ảnh: Warner Bros. Pictures.

‘Không ai nhận được công việc’

Anne Hathaway cảnh báo những người cho rằng có thể sử dụng AI mà không bị phát hiện. Theo cô, việc quá phụ thuộc vào công cụ này đôi khi khiến ứng viên tự để lộ cách họ đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Câu chuyện càng đáng chú ý khi người ngồi cạnh Hathaway trong cuộc phỏng vấn là Meryl Streep, nữ diễn viên từng thủ vai sếp của cô trong The Devil Wears Prada. Bà không giấu được sự ngán ngẩm trước việc các ứng viên đều chọn cùng một cách để tiếp cận nhà tuyển dụng. Theo bà, với một cơ hội hiếm có, chỉ vài phút tự viết lời cảm ơn cũng có thể tạo ra khác biệt.

Còn trong trường hợp này, Hathaway đưa ra kết luận thẳng thừng: “Không ai trong danh sách đó nhận được công việc”.

Điều đáng nói là thư cảm ơn vốn được xem như cơ hội để ứng viên tạo thêm dấu ấn sau buổi phỏng vấn. Nhưng khi tất cả cùng sử dụng một công cụ, những thông điệp vốn nhằm thể hiện sự chủ động và khác biệt lại dễ trở nên giống nhau.

Thay vì gây ấn tượng, ứng viên có thể khiến nhà tuyển dụng cảm thấy họ chưa thực sự dành thời gian và tâm sức cho vị trí đang ứng tuyển.

Đây cũng là nghịch lý ngày càng rõ trong tuyển dụng thời AI. Công cụ giúp ứng viên tạo CV, thư xin việc hay nội dung trao đổi với nhà tuyển dụng nhanh hơn. Tuy nhiên, khi ai cũng có thể tạo ra những tài liệu chỉn chu trong vài giây, chính sự giống nhau ấy có thể trở thành lý do khiến một hồ sơ bị loại.

Các công cụ AI vô tình khiến cuộc đua tuyển dụng trở nên phức tạp hơn. Ảnh minh hoạ: Matheus Bertelli/Pexels.

AI thành ‘người gác cổng’ trong quá trình tuyển dụng

Việc ứng viên dùng AI để viết thư cảm ơn không hoàn toàn xuất phát từ sự lười biếng. Thị trường việc làm khó khăn khiến nhiều người phải gửi hồ sơ tới hàng trăm vị trí cùng lúc.

Với những ứng viên phải liên tục điều chỉnh CV, viết thư xin việc, tham gia nhiều vòng phỏng vấn, làm bài kiểm tra năng lực và thậm chí trải qua các bài đánh giá tính cách, việc dùng công cụ trí tuệ nhân tạo để giảm bớt một phần khối lượng công việc là điều dễ hiểu, theo Business Insider.

Bài toán trở nên rõ ràng khi quá trình tìm việc ngày càng có tính cạnh tranh cao. Khi hàng triệu người cùng cạnh tranh cho số lượng vị trí hữu hạn, AI trở thành công cụ giúp ứng viên tăng tốc quá trình nộp hồ sơ.

Song, nếu một công cụ tạo ra cùng kiểu câu chữ, sự khác biệt giữa các ứng viên ngày càng bị thu hẹp. AI góp phần làm khoảng cách giữa ứng viên và nhà tuyển dụng trở nên khó phân định.

Nada Hashmi, trợ lý giáo sư công nghệ thông tin tại Babson College (Mỹ), chia sẻ với Business Insider rằng hiện nhiều người tìm việc dùng AI để nhanh chóng chỉnh sửa CV, viết thư xin việc và nộp hàng loạt hồ sơ được cá nhân hóa.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhà tuyển dụng cũng sử dụng AI để xử lý và sàng lọc số lượng lớn hồ sơ. Điều này khiến AI có thể trở thành “người gác cổng” ngay từ vòng đầu tiên, trước khi hồ sơ đến tay nhà tuyển dụng hoặc người phỏng vấn.

Trên thực tế, thư cảm ơn vốn gây tranh luận ngay cả trước khi AI xuất hiện. Một số người cho rằng ứng viên phải trải qua quá trình tuyển dụng dài với nhiều vòng phỏng vấn và bài kiểm tra, nhưng vẫn được kỳ vọng tiếp tục dành thời gian cho những nội dung không trực tiếp tạo ra cơ hội việc làm.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều ứng viên sử dụng AI cho bước này, việc tự viết một lời cảm ơn lại có thể trở thành cách để tạo khác biệt. Sophie Rocha, từ bộ phận marketing của nền tảng nghề nghiệp dành cho Gen Z Home From College, cho rằng những thư cảm ơn được cá nhân hoá không còn xuất hiện thường xuyên.

“Thực sự chỉ mất vài phút và nhiều người không làm vậy, vì thế bạn sẽ trở nên nổi bật nếu gửi lời cảm ơn cho người phỏng vấn sau cuộc gọi”, cô nói.

Câu chuyện của Hathaway vì thế không chỉ là một giai thoại về việc ứng viên dùng ChatGPT. Điều này còn phản ánh một thay đổi lớn hơn trong phương pháp tìm kiếm việc làm khi AI tham gia ngày càng sâu vào quá trình tuyển dụng. Sự trung thực và chân thành dễ dàng ghi điểm hơn trong thời đại số.