Người phụ nữ đến nhà chồng cũ sau 4 năm ly hôn, có hành động khiến anh chỉ biết im lặng

Mới đây, câu chuyện về một người phụ nữ ở Hà Nam (Trung Quốc) mặc lại chiếc váy cưới đã cất giữ suốt 8 năm để tìm đến chồng cũ gây chú ý trên mạng xã hội. Hình ảnh người phụ nữ trong bộ váy đỏ đứng giữa sân nhà, trong khi người đàn ông chỉ lặng lẽ nhìn, khiến nhiều người bàn luận về những thay đổi trong một mối quan hệ sau nhiều năm xa cách.

Theo nội dung được chia sẻ, người phụ nữ 34 tuổi kết hôn vào năm 2018. Hai người có với nhau hai con. Tuy nhiên, sau khoảng 3-4 năm chung sống, cuộc hôn nhân xuất hiện những mâu thuẫn và khác biệt. Người phụ nữ sau đó quyết định ly hôn và rời khỏi gia đình.

Sau khi chia tay, cô có một thời gian tìm hiểu và gặp gỡ một số người nhưng không đi đến kết hôn. Theo bài đăng, cô thậm chí từng chia sẻ giấy chứng nhận ly hôn trên mạng xã hội với mong muốn tìm kiếm một người bạn đời phù hợp.

Hơn 4 năm sau ngày ly hôn, người phụ nữ quay trở lại tìm chồng cũ. Thay vì trực tiếp nói về chuyện tái hôn, cô lựa chọn một cách đặc biệt: lấy chiếc váy cưới đã mặc từ 8 năm trước và diện nó đến nhà người đàn ông.

Trong đoạn video được chia sẻ, người phụ nữ xuất hiện trong chiếc váy cưới màu đỏ. Cô đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân rồi hỏi chồng cũ liệu bộ váy có còn đẹp hay không. Cô cũng nhắc đến chuyện bản thân đã tăng cân khiến khóa váy trở nên chật hơn.

Cách nói chuyện cùng biểu cảm của người phụ nữ cho thấy cô dường như muốn tạo lại không khí thân mật giữa hai người. Trong khi đó, người đàn ông đứng đối diện gần như không nói gì.

Sau hơn 4 năm xa nhau, cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến anh có nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, thay vì đáp lại sự chủ động của vợ cũ, người đàn ông giữ khoảng cách và không đưa ra phản hồi như cô mong đợi.

Theo chia sẻ được đăng tải cùng câu chuyện, người đàn ông từng không muốn nói với mọi người rằng mình đã ly hôn. Anh cho biết nếu không nhìn thấy video người vợ cũ đăng tải trên mạng, có lẽ anh vẫn tiếp tục giữ kín chuyện này.

Đáng chú ý, dù người phụ nữ tìm cách tạo lại sự gần gũi, người đàn ông dường như đã có quyết định riêng. Khi cô tiến lại gần, anh chủ động tránh sang một bên và nói rằng nếu đã lựa chọn con đường riêng thì cả hai nên tiếp tục cuộc sống của mình.

Anh cho rằng những gì đã xảy ra trong nhiều năm qua khiến bản thân không còn đủ niềm tin để bắt đầu lại cuộc hôn nhân.

Chiếc váy cưới từng mang ý nghĩa của ngày bắt đầu một gia đình, trong lần xuất hiện này lại trở thành vật gợi nhắc về một mối quan hệ đã đi qua nhiều biến cố. Với người phụ nữ, đó có thể là cách để gợi lại những ký ức đẹp của hai người. Nhưng với người đàn ông, chiếc váy ấy lại khiến những tổn thương trong quá khứ được nhắc lại.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng nếu cả hai vẫn còn tình cảm và những mâu thuẫn trong quá khứ có thể được giải quyết, việc tái hợp không phải điều không thể.

Có người hài hước viết rằng người đàn ông có thể xem quãng thời gian vợ cũ rời đi như một chuyến “đi học”, nay cô đã “học thành” và quay trở lại, từ đó cân nhắc chuyện tái hôn.

Tuy nhiên, một bộ phận khác cho rằng việc quay lại với nhau sau nhiều năm không đơn giản chỉ bằng một hành động xúc động. Những năm tháng sống riêng, những tổn thương trong quá khứ và đặc biệt là cách mỗi người đã lựa chọn cuộc sống sau ly hôn đều có thể khiến mối quan hệ thay đổi.

Một số ý kiến cũng nhấn mạnh rằng hôn nhân là mối quan hệ cần sự đồng thuận từ cả hai phía. Nếu chỉ một người muốn quay lại, ký ức đẹp của quá khứ khó có thể trở thành lý do đủ mạnh để bắt đầu lại.

Trong câu chuyện này, điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là việc người phụ nữ mặc lại chiếc váy cưới cũ mà còn nằm ở sự tương phản giữa hai nhân vật. Một người chủ động tìm về quá khứ, người còn lại dường như đã lựa chọn bước tiếp.

Sau hơn 4 năm, những con người từng đứng cạnh nhau trong ngày cưới không còn ở cùng một vị trí. Người phụ nữ muốn tìm lại mối quan hệ cũ, trong khi người đàn ông cho biết bản thân muốn tập trung vào cuộc sống hiện tại và chăm sóc các con.

Câu chuyện vì thế cũng đặt ra một vấn đề quen thuộc trong các cuộc hôn nhân tan vỡ: liệu một mối quan hệ đã kết thúc có thể trở lại như ban đầu hay không?

Không có câu trả lời giống nhau cho mọi trường hợp. Có những cặp đôi tìm được tiếng nói chung sau chia tay và lựa chọn tái hợp. Nhưng cũng có những người, sau một khoảng thời gian dài, nhận ra rằng điều phù hợp nhất là tiếp tục cuộc sống riêng.

Một chiếc váy cưới có thể được cất giữ suốt nhiều năm và vẫn có thể mặc lại. Nhưng cảm xúc của con người thì không phải lúc nào cũng có thể quay về đúng thời điểm ban đầu.

Với câu chuyện này, điều còn lại không phải là chiếc váy cưới 8 năm tuổi mà là lựa chọn của hai người sau một cuộc hôn nhân đã đi qua nhiều biến cố. Nếu muốn bắt đầu lại, cả hai cần cùng nhìn về phía trước thay vì chỉ dựa vào những ký ức của ngày cũ.