Người phụ nữ đe dọa phá hoại phim của Han Ji Min nhận án phạt

Theo MyDaily, ngày 16/10, Tòa án Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với một phụ nữ họ Lee, ngoài 30 tuổi, bị truy tố về hành vi đe dọa và xúc phạm nữ diễn viên Han Ji Min.

Theo đó, bị cáo bị tuyên phạt 6 triệu won (khoảng hơn 110 triệu đồng) vì nhiều lần đăng tải những nội dung mang tính đe dọa, công kích nữ diễn viên trên mạng xã hội.

Một người phụ nữ xúc phạm và đe dọa phá hoại phim của Han Ji Min trên mạng xã hội đã phải nhận án phạt.

Trong quá trình xét xử, tòa án nhận định những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến người nổi tiếng có thể nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng trực tuyến. Một khi hình ảnh tiêu cực đã hình thành trong nhận thức công chúng, việc khắc phục hậu quả thường gặp nhiều khó khăn.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh rằng xét về nội dung, số lần đăng tải, hoàn cảnh và mối quan hệ giữa các bên, những bài viết của bị cáo có tính chất đe dọa, đủ khả năng khiến người bị hại cảm thấy sợ hãi. Đáng chú ý, người phụ nữ này từng công khai tuyên bố sẽ gây cản trở đối với bộ phim có sự tham gia của Han Ji Min.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9 đến tháng 10/2024, bị cáo đã đăng tổng cộng 19 bài viết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, đồng thời gắn thẻ Han Ji Min và những người quen của nữ diễn viên.

Trong số đó có những nội dung như: "Tôi sẽ phá hoại bộ phim có Han Ji Min tham gia" hay "Im miệng đi". Không chỉ đưa ra lời đe dọa, người phụ nữ còn liên tục công kích chuyện tình cảm của nữ diễn viên. Cụ thể, bị cáo cho rằng thông tin Han Ji Min hẹn hò là giả, đồng thời yêu cầu nữ diễn viên phải công bố tin chia tay và ngừng hoạt động trên mạng xã hội.

Trước đó, vào tháng 8/2024, chuyện tình cảm giữa Han Ji Min và Choi Jung Hoon - thành viên ban nhạc Jannabi được công khai và thu hút sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc.

Tòa án nhận định bị cáo đã lợi dụng tính ẩn danh của không gian mạng để đưa ra những lời lẽ xúc phạm, đồng thời lan truyền các thông tin mang tính ác ý. Theo hội đồng xét xử, cần có biện pháp xử lý phù hợp nhằm cảnh báo đối với những hành vi công kích, đe dọa người khác trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể, bị cáo chưa từng có tiền án, thể hiện thái độ hối lỗi và không có dấu hiệu cho thấy thực sự có ý định gây tổn hại về thể chất cho nữ diễn viên hoặc trực tiếp phá hoại hoạt động sản xuất phim. Vì vậy, người phụ nữ được tuyên phạt tiền thay vì phải chấp hành án tù.

Liên quan đến quá trình xử lý vụ việc, công ty quản lý BH Entertainment của Han Ji Min đã chính thức gửi đơn tố cáo người phụ nữ này đến cảnh sát vào tháng 11/2024. Sau quá trình điều tra, đến tháng 3/2025, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan công tố để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Công ty quản lý của Han Ji Min gửi đơn tố cáo người phụ nữ này đến cảnh sát vào tháng 11/2024.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những hệ lụy từ hành vi công kích người nổi tiếng trên mạng xã hội. Dù xuất phát từ quan điểm cá nhân về đời tư nghệ sĩ, việc liên tục đăng tải lời lẽ xúc phạm và đe dọa vẫn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Hiện chưa có thông tin về việc bị cáo có kháng cáo bản án sơ thẩm hay không.