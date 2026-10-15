Người phụ nữ đánh rơi 200 triệu đồng giữa trời mưa và cái kết ấm lòng

Theo tin từ Công an TP Đồng Nai, khoảng 13h30 ngày 8/10, chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1996, trú thôn Đức Liễu, xã Nghĩa Trung) di chuyển trên Quốc lộ 14, từ khu vực Cầu 38 đến Chi nhánh Ngân hàng Sacombank Bù Đăng để làm thủ tục đáo hạn khoản vay.

Tuy nhiên, do sơ suất khi di chuyển trong lúc trời mưa, chị không may đánh rơi số tiền 200 triệu đồng.

Phát hiện bị mất tiền, chị Thủy vô cùng lo lắng và nhanh chóng đến Công an xã Bù Đăng trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Chị Thủy nhận lại số tài sản đánh rơi. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bù Đăng phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Minh Hưng khẩn trương rà soát, trích xuất camera và xác minh tuyến đường chị Thủy đã đi qua.

Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, các lực lượng nhanh chóng xác định được nơi số tiền bị thất lạc. Qua xác minh, một người dân ở phường Bình Phước nhặt được 100 triệu đồng, người còn lại ở xã Bù Đăng nhặt được 100 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền 200 triệu đồng sau đó được thu hồi và trao trả nguyên vẹn cho chị Thủy trong thời gian ngắn.

Nhận lại số tiền lớn, chị Thủy không giấu được niềm vui và xúc động. Trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bù Đăng cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chị đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự cảm phục trước những người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn, hết lòng vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Việc làm tuy giản dị nhưng thiết thực của Công an xã Bù Đăng là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời góp phần lan tỏa ý nghĩa của phong trào thi đua “Ba nhất” từ những hành động cụ thể tại cơ sở.

Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, tận tụy phục vụ Nhân dân tiếp tục được khắc họa rõ nét, góp phần củng cố niềm tin và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.