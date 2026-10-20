Người phụ nữ có thể nhớ từng chi tiết trong cuộc đời từ khi lọt lòng

Bất kỳ ai khi trò chuyện với Rebecca Sharrock cũng không khỏi ngỡ ngàng trước khả năng tái hiện quá khứ kinh ngạc của cô. Chỉ cần nhắc đến một mốc thời gian bất kỳ, người phụ nữ 36 tuổi đang sống tại thành phố Brisbane (Australia) có thể miêu tả chính xác tuổi tác, không gian xung quanh, những người có mặt cùng bầu không khí gia đình lúc bấy giờ.

Sự kiện Công nương Diana qua đời vào cuối tháng 8/1997 là minh chứng rõ nét. “Lúc đó tôi mới lên 7 tuổi. Mẹ không cho tôi xem tin tức cho đến năm 11 tuổi vì sợ tôi sẽ phát hoảng, nhưng hôm đó tôi vẫn nghe được tin tức này", Rebecca chia sẻ với báo Independent.

"Cả mẹ và dì tôi đang ở nhà, còn chị em tôi thì đang ngồi tắm, mẹ đang gội đầu cho chúng tôi thì dì bỗng gọi vào, nói rằng Công nương xứ Wales vừa qua đời", cô kể lại.

Chỉ cần nhắc đến một mốc thời gian bất kỳ, Rebecca Sharrock có thể miêu tả chính xác tuổi tác, không gian xung quanh, những người có mặt cùng bầu không khí gia đình lúc bấy giờ. Ảnh: David Kelly/Guardian

Thực tế, khả năng đặc biệt này không phải tài lẻ, mà bắt ngưồn từ một hội chứng vô cùng hiếm gặp có tên gọi Hội chứng Siêu Trí nhớ Tự truyện (viết tắt là HSAM). Người mắc hội chứng này thường nhớ rõ đến từng chi tiết toàn bộ sự kiện diễn ra suốt cuộc đời mình.

Cách đây 13 năm, Tiến sĩ Craig Stark, giáo sư khoa Thần kinh học & Hành vi thuộc Đại học California cơ sở Irvine (Mỹ) đã chính thức xác nhận trường hợp của Rebecca sau 2 năm theo dõi và kiểm chứng qua nhiều tài liệu ghi chép cá nhân.

Theo Tiến sĩ Stark, y học hiện đại mới ghi nhận khoảng 100 người mang năng lực đặc biệt này. Trong đó, trường hợp tiêu biểu nhất được ghi nhận là nữ diễn viên Mỹ Marilu Henner, người nổi tiếng với vai Elaine trong series phim hài Taxi công chiếu từ năm 1978 đến 1983.

Món quà hay gánh nặng của tạo hóa?

Một số người như bà Henner xem HSAM như một món quà. Trong buổi trò chuyện với sinh viên Đại học California cơ sở Davis (Mỹ), nữ diễn viên này cho rằng: “Rèn luyện trí nhớ tự truyện tốt hơn là tuyến phòng thủ mạnh nhất mà chúng ta có để chống lại sự vô nghĩa. Bởi khi đó, cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa”.

Song với những người như Rebecca, điều này lại hoàn toàn trái ngược. Những mảnh ghép ký ức xáo trộn liên tục dồn dập xuất hiện khiến cô luôn rơi vào trạng thái kiệt sức và mất ngủ nghiêm trọng.

Một số người như nữ diễn viên Marilu Henner (phải) xem HSAM như một món quà. Ảnh: Getty Images

“Tôi sống với những mảnh ký ức ngẫu nhiên lúc nào cũng ùa về, có tiêu cực, có tích cực, có cả những chuyện bình thường. Chúng nhảy từ 3 tuổi sang 20 tuổi, rồi 7 tuổi, rồi 16 tuổi, nên tôi rất khó ngủ vào ban đêm”, cô thổ lộ.

Áp lực trong cuộc sống càng gia tăng khi ngoài HSAM, Rebecca còn phải chung sống với các hội chứng tự kỷ, lo âu và rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Sự kết hợp này giống như một đám cháy liên tục bùng phát, khiến cô không thể buông bỏ suy nghĩ hay gạt bỏ những trải nghiệm tiêu cực ra khỏi đầu.

Theo Tiến sĩ Stark, năng lực ghi nhớ phi thường của những người mắc hội chứng HSAM không xuất phát từ bất kỳ phép màu nào. Thay vào đó, họ vô thức biến mỗi ngày trôi qua thành một trang nhật ký hoặc bài đăng trực tuyến, thường xuyên hồi tưởng, sắp xếp theo một cấu trúc chặt chẽ và gắn kết chúng với các mốc sự kiện xung quanh.

Cách giải thích này trùng khớp với việc Rebecca luôn tưởng tượng trong đầu một tủ hồ sơ phân loại chi tiết từng mảnh ký ức theo ngày, tháng, năm. Thói quen lưu trữ tỉ mỉ ấy xuất phát từ nỗi sợ đánh mất một phần cuộc đời ngay từ khi cô còn là một đứa trẻ.

“Hồi nhỏ, vì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tôi rất sợ quên mọi thứ. Mỗi khi mẹ bảo ‘con cứ cất ký ức vào một chiếc hộp đi’, tôi lại đáp: ‘Nhưng con sợ mình sẽ quên chúng, và rồi một phần cuộc đời con sẽ biến mất.’”, cô thổ lộ.

Những mảnh ghép ký ức xáo trộn liên tục dồn dập xuất hiện khiến Rebecca luôn rơi vào trạng thái kiệt sức và mất ngủ nghiêm trọng. Ảnh: David Kelly/Guardian

Để xoa dịu tâm trí, Rebecca chọn cách tìm đến âm nhạc cổ điển và ngoại ngữ. Cô xem việc thưởng thức những giai điệu không lời du dương, hay việc học thêm được các ngôn ngữ Tây Ban Nha, Pháp, hay Italia như những điểm tựa giúp thả lỏng tinh thần.

Dù không thể lái xe hay làm các công việc cố định như người bình thường, Rebecca chọn gắn bó với con đường sáng tác văn học để giữ cho bộ não luôn bận rộn một cách nhẹ nhàng. Cuốn hồi ký đầu tay của cô được ra mắt cách đây 2 năm, mang tên My Life is a Puzzle (Cuộc đời tôi là một câu đố) đã nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Trải qua nhiều năm tháng mơ ước mình có một cuộc sống bình thường, Rebecca hiện tại đã học cách chấp nhận bản thân. Cô hy vọng những trường hợp đặc biệt như mình sẽ góp phần giúp các nhà khoa học giải mã thêm nhiều bí ẩn sâu thẫm bên trong bộ não con người.

"Chúng ta cần tìm hiểu nhiều hơn về những gì ở bên trong thế giới của chúng ta, thay vì chỉ nhìn ra bên ngoài”, người phụ nữ này nhắn nhủ.