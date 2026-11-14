Người phụ nữ cho vay lãi suất 'cắt cổ', thu lợi bất chính hơn 24 tỷ đồng

Chiều 14/11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng Cảnh sát hình sự - CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng (SN 1982, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Vào ngày 05/6/2026, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Hồng L. (SN 1963, trú phường Hòa Cường) về khoản vay tiền của Hồng. Theo đó, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà L. vay tiền và cộng các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi.

Đến ngày 09/3/2023, Hồng yêu cầu bà L. thanh toán tổng cộng tiền gốc và lãi là 20,5 tỷ đồng. Biết gia đình bà L. có thửa đất 6.000m2 tại ví trí đắc địa 3 mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám – Lê Thanh Nghị – Thăng Long, sổ đỏ đứng tên con trai bà L. là ông Nguyễn Anh K. (SN 1995), Hồng tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Trần Thị Hồng.

Biết thửa đất có đang tranh chấp tại tòa án, không thể triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án mang tên “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” rồi yêu cầu bà L. và ông K. ký xác nhận.

Một năm sau, khoản nợ 20,5 tỷ đồng bị đẩy lên thành 48,625 tỷ đồng. Cụ thể, sau 6 tháng, tiền tăng lên 32 tỷ đồng dưới danh nghĩa tiền chia cổ phần đợt 1 và tháng 3/2024 thì tăng lên 48,625 tỷ đồng với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.

Bà L. không có khả năng trả thì Hồng dùng các hợp đồng góp vốn giả cách để kiện bà L. tại TAND khu vực 1 – Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán 48,625 tỷ đồng.

Khi làm việc với Công an, Hồng không hợp tác, phủ nhận việc cho bà L. vay tiền và khẳng định các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được và bằng nghiệp vụ sắc bén, cơ quan Công an từng bước làm rõ các hành vi, thủ đoạn của Hồng.

Công an xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại thửa đất 6.000m2 không có thật. Các khoản tiền mà Hồng đưa ra thực chất là tiền gốc và lãi cho vay, với 112,195%/năm và 103,9%/năm. Số tiền Hồng thu lợi bất chính là 24,025 tỷ đồng.