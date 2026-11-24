Gần dân để thay đổi nhận thức

Sinh ra và lớn lên trong cộng đồng dân tộc Chơ Ro tại xã Xuân Thành (TP Đồng Nai), chị Nguyễn Hồng Nữ (SN 1989) thấu hiểu những khó khăn trong đời sống cũng như tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc mình.

Là người có uy tín trẻ trong cộng đồng, chị Nữ thường xuyên tham gia các hoạt động tại địa phương, vận động bà con nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chị Nguyễn Hồng Nữ ̣̣(đứng giữa) giúp thế hệ trẻ đồng bào Chơ Ro thay đổi quan niệm cũ, lạc hậu.

Theo chị Nữ, muốn người dân thay đổi nhận thức, trước hết phải tạo được sự tin tưởng. Những vấn đề liên quan đến đời sống, giáo dục hay gìn giữ văn hóa truyền thống cần được trao đổi bằng cách gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình.

Mỗi người có điều kiện sống và suy nghĩ khác nhau nên công tác tuyên truyền không thể áp dụng máy móc. Điều quan trọng là giúp bà con hiểu được lợi ích lâu dài, từ đó tự giác thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Bản thân chị Nữ từng trải qua không ít khó khăn khi lớn lên trong gia đình làm nương rẫy. Điều kiện kinh tế hạn chế cùng những quan niệm cũ về vai trò của phụ nữ khiến chị có thời điểm đứng trước nguy cơ phải dừng việc học.

Tuy nhiên, bằng quyết tâm của bản thân và sự động viên từ gia đình, chị đã vượt qua trở ngại, từng bước khẳng định mình. Những trải nghiệm ấy giúp chị hiểu rằng, bên cạnh sự hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước, mỗi người cần chủ động học hỏi, tiếp cận kiến thức mới để cải thiện cuộc sống.

Từ câu chuyện của mình, chị Nữ đặc biệt quan tâm đến việc vận động các gia đình tạo điều kiện cho con em học tập, nhất là trẻ em gái. Theo chị, học vấn không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp, nâng cao thu nhập mà còn giúp thế hệ trẻ tự tin hơn, có thêm cơ hội lựa chọn tương lai.

“Tôi mong rằng trẻ em gái, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số, luôn được gia đình quan tâm, tạo điều kiện học tập và phát triển bản thân. Những quan niệm trước đây cho rằng con gái không cần học cao cũng cần dần thay đổi, để phụ nữ có thêm cơ hội khẳng định mình và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”, chị Nữ chia sẻ.

Với chị, người có uy tín không chỉ cần được bà con tin tưởng mà còn phải gương mẫu trong đời sống, biết lắng nghe và kiên trì vận động. Những thay đổi trong nhận thức đôi khi bắt đầu từ những việc nhỏ trong mỗi gia đình, nhưng có thể tạo chuyển biến tích cực cho cả cộng đồng.

Phát huy vai trò người uy tín trong dân tộc Chơ Ro

Bên cạnh việc vận động đồng bào coi trọng giáo dục, chị Nguyễn Hồng Nữ còn dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Chơ Ro.

Chị tích cực tìm hiểu, truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa, tiếng nói và giới thiệu các nghi lễ truyền thống cho thế hệ trẻ. Theo chị, đây không chỉ là những nét sinh hoạt văn hóa mà còn chứa đựng lịch sử, phong tục và đời sống tinh thần của cộng đồng.

“Với tôi, giữ gìn văn hóa không phải là điều gì quá lớn lao. Chỉ cần các em nhỏ thuộc bài hát, biết một vài điệu múa và nói được tiếng Chơ Ro trong giao tiếp hằng ngày là niềm vui đã đủ đầy rồi”, chị Nữ nói.

Một trong những nét văn hóa được chị quan tâm giới thiệu là lễ hội Sayangva, lễ hội truyền thống của đồng bào Chơ Ro gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp và lòng biết ơn thiên nhiên.

Thông qua việc tìm hiểu, truyền dạy các giá trị văn hóa, chị mong muốn thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, thêm tự hào và có ý thức gìn giữ những nét đẹp của dân tộc mình.

Hoạt động này còn góp phần gắn kết các thế hệ trong cộng đồng. Người lớn tuổi có cơ hội truyền lại phong tục, tập quán, kinh nghiệm sống, trong khi lớp trẻ được tiếp cận và hiểu hơn những giá trị văn hóa mà cha ông để lại.

Theo chị Nữ, gìn giữ bản sắc không có nghĩa là giữ nguyên mọi quan niệm, tập quán cũ. Những giá trị tốt đẹp cần được trân trọng, phát huy, trong khi những suy nghĩ không còn phù hợp, nhất là quan niệm hạn chế cơ hội học tập và phát triển của phụ nữ, cần từng bước thay đổi.

Đây cũng là ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số: vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân tiếp cận kiến thức mới, xây dựng đời sống văn minh.

Trong quá trình ấy, người có uy tín đóng vai trò quan trọng bởi sự am hiểu phong tục, tập quán, gần gũi và có tiếng nói trong cộng đồng. Từ những việc làm thường ngày, họ góp phần đưa chủ trương, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Những nỗ lực của chị Nguyễn Hồng Nữ từng được ghi nhận tại chương trình tuyên dương người có uy tín, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu của Đồng Nai năm 2025.

Với chị Nữ, sự ghi nhận ấy là động lực để tiếp tục gắn bó với các hoạt động cộng đồng, vận động bà con nâng cao nhận thức, chăm lo việc học cho thế hệ trẻ và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Từ câu chuyện của người phụ nữ Chơ Ro, có thể thấy việc phát huy vai trò người có uy tín không chỉ góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống mà còn tạo sức lan tỏa, khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy, chủ động vươn lên trong cuộc sống.