Người phụ nữ chi chục triệu đồng mua vi chất, càng uống càng lo

Càng uống vi chất càng lo lắng

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - Hội Bệnh lý Mạch máu Việt Nam cho biết, ngày 15/10, anh tiếp nhận bệnh nhân nữ (42 tuổi, trú tại Hà Nội) vào khám vì bị tê người, đau đầu và chóng mặt. Người bệnh được tầm soát đột quỵ, kiểm tra tim mạch và não, các kết quả đều ổn định. Tuy nhiên, xét nghiệm cho thấy chỉ số vitamin B12 tăng gấp đôi mức bình thường.

Khai thác kỹ tiền sử sử dụng sản phẩm, bác sĩ mới biết người phụ nữ thường xuyên xem TikTok, thấy nhiều người khuyên uống vi chất để giảm đau đầu nên tự mua về dùng. Thói quen này đã kéo dài suốt một năm, chi phí lên tới hàng chục triệu đồng.

Điều đáng nói, các triệu chứng không những không cải thiện mà còn khiến người bệnh khó chịu, thường xuyên chóng mặt và đau đầu nhiều hơn nên luôn lo lắng bị đột quỵ. Ngay trước buổi khám, nữ bệnh nhân còn mang theo cả túi vi chất vừa mua với giá 4 triệu đồng với hy vọng cải thiện sức khỏe.

Theo bác sĩ Mạnh, việc tự ý bổ sung vitamin, vi chất và thực phẩm chức năng theo thông tin trên mạng xã hội rất nguy hiểm.

Việc bổ sung vi chất không thể theo các chia sẻ trên mạng. Ảnh: Hoa Linh.

Thừa vitamin cũng có thể gây ra những biểu hiện bất lợi. Người sử dụng một số loại vitamin nhóm B quá liều có thể gặp các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tê bì, tùy loại vitamin và mức độ phơi nhiễm.

Với bệnh nhân trên, bác sĩ yêu cầu ngừng các sản phẩm tự bổ sung để đánh giá lại tình trạng sức khỏe, đồng thời hướng dẫn điều chỉnh sinh hoạt và vận động phù hợp.

Khi đau đầu kéo dài, chóng mặt hoặc xuất hiện tình trạng tê bì bất thường, người dân cần đi khám để tìm nguyên nhân, thay vì tự chẩn đoán thiếu chất rồi mua sản phẩm sử dụng. Đặc biệt, nếu đột ngột méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, người bệnh cần được cấp cứu ngay để loại trừ đột quỵ, không chờ vitamin hay thực phẩm chức năng phát huy tác dụng.

Tác hại khi thừa vitamin

Thực phẩm bổ sung giúp bù đắp các thiếu hụt dinh dưỡng, nhưng việc dùng liều cao, đặc biệt là các vitamin tan trong dầu như A, D, E và K, có thể tích tụ trong cơ thể, dẫn đến độc tính. Theo bác sĩ Mạnh, khi thừa vi chất có thể gây ra các bất lợi sau:

Vitamin A: Dùng quá nhiều vitamin A dạng tạo sẵn có thể gây ngộ độc, tổn thương gan, đau đầu, rối loạn thị giác và đau xương khớp. Phụ nữ mang thai đặc biệt cần thận trọng vì lượng vitamin A tạo sẵn dư thừa có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Vitamin D: Bổ sung quá liều có thể làm tăng canxi máu, gây buồn nôn, yếu cơ, rối loạn nhịp tim và tổn thương thận.

Vitamin E: Dùng liều cao có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, nhất là ở người đang sử dụng thuốc chống đông hoặc thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu.

Vitamin C: Liều cao có thể gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Ở một số người, đặc biệt người có tiền sử sỏi thận hoặc bệnh thận, việc bổ sung lượng lớn kéo dài có thể làm tăng nguy cơ gặp biến chứng liên quan đến oxalat.

Vitamin B6: Sử dụng liều cao kéo dài có thể gây tổn thương thần kinh ngoại biên, biểu hiện bằng tê bì, ngứa ran, nóng rát ở bàn tay, bàn chân và rối loạn cảm giác.

Vitamin B3: Liều cao có thể gây đỏ bừng mặt, cảm giác nóng rát, chóng mặt và hạ huyết áp, nguy cơ gây tổn thương gan.