Người phụ nữ chi 650 triệu đồng chạy bệnh án tâm thần để trốn thụ án tù 20 năm

Các đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Ảnh: Công an Hà Nội

Viện KSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 65 bị can trong vụ án "Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án..." xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương (PYTTTW) và một số đơn vị liên quan tại Hà Nội, Thanh Hóa.

Theo hồ sơ, cuối tháng 7-2017, Nguyễn Thị Hồng Vân bị Công an quận Đống Đa (cũ) Hà Nội khởi tố bị can và tạm giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau đó Vân bị TAND Hà Nội tuyên tù chung thân rồi cô ta được cấp phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên giảm xuống 20 năm.

Thời điểm đó, bị án mang thai và nuôi con nhỏ nên nhiều lần được hoãn thi hành án tù 20 năm.

Do không muốn phải đi thi hành án phạt tù, Vân thông qua người đàn ông tên Việt (chưa xác định nhân thân) đặt vấn đề với Đỗ Văn Tuấn - cán bộ công an. Vân được Tuấn hướng dẫn gặp sếp anh ta để tìm cách đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi TAND Hà Nội ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Vân, cô ta đưa 650 triệu đồng cho sếp của Tuấn để nhờ “chạy” kết luận giám định bị mắc bệnh tâm thần và được đi chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 25-5-2023, Vân được Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) bàn giao cho Viện PYTTTW để theo dõi giám định nội trú.

Cùng ngày, Ngô Văn Vinh - Viện trưởng ra Quyết định phân công Hội đồng giám định pháp y tâm thần đối với Vân gồm: Trần Văn Trường - Phó Viện trưởng, Chủ trì; Lâm Văn Thành - Trưởng Khoa điều trị bắt buộc nam, Thành viên; Nguyễn Tô Hiệu - Giám định viên, Thư ký.

Trong thời gian Vân đang giám định nội trú, Tuấn nhận 100 triệu đồng từ sếp (tiền do Vân đưa trước đó) mang đưa nhờ Trường giám định cho người phụ nữ này được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Theo hồ sơ, Trường nhận tiền và hiểu sẽ phải kết luận cho Vân bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Trước khi họp Hội đồng giám định vào ngày 27.6.2023, bị can Trường lần lượt gọi Lâm Văn Thành và Nguyễn Tô Hiệu vào phòng làm việc của mình và đưa cho mỗi người 20 triệu đồng để tạo điều kiện cho Vân được đi chữa bệnh bắt buộc.

Mặc dù qua theo dõi giám định, Hội đồng đều thấy Vân không bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng vì nhận tiền nên cả ba đã thống nhất kết luận tại thời điểm giám định Vân bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 17-7-2023, Hội đồng giám định đã ban hành Bản kết luận giám định, xác định Nguyễn Thị Hồng Vân "bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Sau khi có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ cơ quan tố tụng, tháng 11-2024, Vân được bàn giao cho Viện PYTTTW để điều trị.

Quá trình điều trị, Vân tiếp tục phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và ngày 14-7-2025 bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn