Người phụ nữ chết lõa thể ở ao cá sau nhà

Đi ra ao cá sau nhà, anh C. hoảng hốt phát hiện vợ mình chết nổi trên mặt nước trong tình trạng lõa thể nên hô hoán và báo công an.

Chồng tá hỏa phát hiện vợ chết lõa thể ở ao cá sau nhà - Ảnh minh họa

Ngày 31/3, CSĐT huyện Trảng Bom đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ cái chết của một người phụ nữ dưới ao cá tại ấp 8, xã Sông Cầu, huyện Trảng Bom. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị N. (SN 1988, ngụ tỉnh Bình Phước, trú tỉnh Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, sáng 27/3, anh Bùi Văn C. ( SN 1986, chồng của chị N, tạm trú ấp 8, xã Sông Trầu) đi ra ao cá sau nhà thì phát hiện chị N. chết nổi trên mặt nước, trong tình trạng lõa thể. Ngay lập tức, vụ việc được báo lên cơ quan Công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Qua khám nghiệm, Công an phát hiện trên người chị N. có vết bầm tím, xây xát. Kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu công nhân nhận định chị N. chết do ngạt nước. Bước đầu anh C. cho biết: Vào ngày 24/3, 2 vợ chồng xảy ra cự cãi; bực tức nên anh C. đã dùng dây thắt lưng đánh vào đùi vợ.

Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thanh Hà (TH)