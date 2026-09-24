Người phụ nữ chặn ô tô nghi do ghen tuông, đám đông quây kín livestream

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một phụ nữ bất ngờ chặn chiếc ô tô bên trong có một nam và một nữ tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Nhiều người kéo đến, dùng điện thoại quay phim, livestream trên mạng xã hội. Có thời điểm, đám đông quây kín chiếc ô tô, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông qua khu vực.

Người dân hiếu kỳ quây kín chiếc ô tô giữa đêm. Ảnh: Chụp màn hình

Nhận được tin báo, Công an phường Phan Đình Phùng nhanh chóng có mặt, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vận động người dân không tập trung đông người.

Sau đó, đám đông được giải tán, giao thông tại khu vực trở lại bình thường. Những người liên quan được đưa về trụ sở để xác minh.

Trao đổi với VietNamNet sáng 24/9, ông Mai Trọng Tấn, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, cho biết theo báo cáo ban đầu của Công an phường, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn do ghen tuông tình ái.

“Người dân tập trung đông chủ yếu do hiếu kỳ. Sau khi lực lượng công an đến tuyên truyền, vận động, đám đông đã được giải tán. Vụ việc không xảy ra hậu quả nghiêm trọng”, ông Tấn thông tin.

Theo lãnh đạo UBND phường Phan Đình Phùng, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.