Người phụ nữ thắp lửa đam mê văn hóa Chăm

Những ngày cuối tuần, Nhà văn hóa dân tộc Chăm tại xã Xuân Hòa (Đồng Nai) lại rộn ràng tiếng nhạc. Trong trang phục truyền thống, các thiếu nữ Chăm chăm chú luyện tập từng động tác múa dưới sự hướng dẫn của chị Wa Hi Da Bi Vi (SN 1986).

Chị Wa Hi Da Bi Vi tập múa giữ gìn văn hóa Chăm.

Nhiều năm qua, hình ảnh chị Vi kiên nhẫn hướng dẫn các em từng bước chân, động tác tay đã trở nên quen thuộc với bà con trong làng. Người dân trìu mến gọi chị là “Vi làng Chăm”, bởi những đóng góp trong việc gìn giữ, trao truyền văn hóa truyền thống.

Không phải già làng hay nghệ nhân lớn tuổi, chị Vi lựa chọn cách riêng để gìn giữ bản sắc dân tộc: vận động thanh thiếu niên tham gia học múa, tiếp nối những giá trị văn hóa được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Chị kể, những năm rời quê lên thành phố học tập, hình ảnh làng Chăm cùng các sinh hoạt văn hóa truyền thống luôn hiện hữu trong tâm trí. Sau khi hoàn thành việc học, chị quyết định trở về quê hương, gắn bó với cộng đồng và thực hiện mong muốn gìn giữ văn hóa dân tộc.

Điều khiến chị trăn trở là trong nhịp sống hiện đại, không ít thanh thiếu niên ngày càng ít quan tâm đến các điệu múa truyền thống. Nếu không có người tiếp nối, những giá trị văn hóa ấy có nguy cơ dần mai một.

Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu vận động các em nhỏ trong làng tham gia đội múa dân tộc Chăm. Tuy nhiên, những ngày đầu không dễ dàng khi một số em cho rằng múa truyền thống khó học, động tác gò bó và không phù hợp với sở thích.

Chị Vi kiên trì gặp gỡ, động viên từng em. Trong mỗi buổi tập, ngoài hướng dẫn động tác, chị còn giải thích ý nghĩa của các điệu múa, giúp các em hiểu hơn về nét đẹp văn hóa dân tộc mình.

Từ những buổi tập còn vụng về, khoảng 20 thiếu niên trong làng dần quen với nhịp nhạc, biết phối hợp động tác tay, bước chân và sử dụng chiếc khăn truyền thống.

Em Pha Ti Hah (SN 2009), thành viên đội múa, nhớ lại những ngày đầu tham gia với không ít bỡ ngỡ.

“Ban đầu em thấy điệu múa rất khó, cứng nhắc và muốn bỏ cuộc. Nhưng nhờ cô Vi kiên nhẫn hướng dẫn, động viên nên em mới theo được tới bây giờ”, Pha Ti Hah chia sẻ.

Đến nay, Pha Ti Hah đã thực hiện thành thạo nhiều bài múa truyền thống, tự tin cùng các thành viên biểu diễn trong những dịp lễ hội, chương trình văn nghệ tại địa phương.

Với chị Vi, sự tiến bộ của các em là niềm vui lớn nhất. Bởi điều chị mong muốn không chỉ là duy trì một đội văn nghệ, mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và tự hào về bản sắc dân tộc.

Gìn giữ truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa

Không chỉ truyền dạy những điệu múa truyền thống, chị Wa Hi Da Bi Vi còn tìm tòi, dàn dựng các tiết mục mới lấy cảm hứng từ sinh hoạt đời thường, phong tục và lễ nghi của đồng bào Chăm.

Theo chị, bảo tồn văn hóa không đơn thuần là lưu giữ những gì cha ông để lại, mà còn cần sự tiếp nối, sáng tạo để các giá trị truyền thống trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Trong mỗi tiết mục, chị chú trọng giữ những động tác đặc trưng của múa Chăm, từ sự uyển chuyển của đôi tay, cách sử dụng chiếc khăn đến sự kết hợp giữa âm nhạc và trang phục truyền thống.

Những bài múa do chị dàn dựng được đội múa làng Chăm biểu diễn tại nhiều chương trình văn hóa, lễ hội và hội thi văn nghệ từ cấp xã đến cấp tỉnh, đạt nhiều giải thưởng.

Mỗi khi địa phương tổ chức sự kiện, chị Vi lại đăng ký cho đội múa tham gia. Đây không chỉ là dịp để các em thể hiện năng khiếu mà còn là cơ hội giới thiệu nét đẹp văn hóa Chăm đến đông đảo người dân.

“Điểm đặc trưng của múa Chăm chính là sự uyển chuyển của đôi tay, chiếc khăn và từng động tác cơ thể. Đây không chỉ là nghệ thuật, mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, giữ hồn văn hóa trong thời đại mới”, chị Vi chia sẻ.

Điều khiến chị vui nhất là sự thay đổi của các em nhỏ. Từ chỗ e ngại, không mấy hào hứng, nhiều em dần yêu thích múa truyền thống, chủ động tham gia luyện tập và tự hào khi được khoác lên mình trang phục dân tộc.

Bên cạnh hoạt động truyền dạy văn hóa, chị Vi còn tích cực vận động bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giữ gìn vệ sinh môi trường, quan tâm chăm sóc sức khỏe và phát huy những nét đẹp truyền thống trong sinh hoạt cộng đồng.

Những đóng góp của chị Wa Hi Da Bi Vi không chỉ thể hiện qua việc duy trì đội múa mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình trong các hoạt động tại địa phương.

Từ những buổi tập múa cuối tuần, chị Vi đang góp phần tạo nên sự tiếp nối giữa các thế hệ, để những điệu múa truyền thống Chăm không chỉ hiện diện trong lễ hội mà còn được gìn giữ, thực hành bởi chính lớp trẻ trong cộng đồng.