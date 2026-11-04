Người phụ nữ câu được con cá dài hơn 3m, nặng tới nửa tấn, khoảnh khắc kéo lên khỏi mặt nước gây kinh ngạc

Một chuyến đi câu trên sông Fraser, gần thành phố Chilliwack, tỉnh British Columbia (Canada), đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với Katharine Eckert, người phụ nữ đến từ Maplewood, Mỹ. Vào sáng 30/6, cô bất ngờ câu được một con cá tầm trắng có kích thước khổng lồ, dài 11 feet 4 inch, tương đương khoảng 3,45m.

Theo công ty hướng dẫn câu cá Sturgeon Slayers, con cá được ước tính nặng từ 499 đến 544kg. Với kích thước này, đơn vị cho rằng đây có thể là con cá nước ngọt lớn nhất từng được một nữ cần thủ câu và thả trở lại tự nhiên. Tuy nhiên, thông tin về kỷ lục vẫn chưa được một tổ chức độc lập xác nhận.

Mới đây, Sturgeon Slayers đã chia sẻ những hình ảnh và video ghi lại chuyến đi của Eckert. Trong đó, con cá tầm trắng gây ấn tượng bởi thân hình đồ sộ, có chiều dài vượt xa chiều cao của một người trưởng thành.

Người phụ nữ choáng ngợp khi tận mắt nhìn thấy con cá khổng lồ

Chia sẻ với FOX 2, Eckert cho biết đây là trải nghiệm câu cá đặc biệt nhất mà cô từng có. Việc đối mặt với một con cá có kích thước lớn như vậy khiến cô vừa bất ngờ vừa gặp nhiều khó khăn trong quá trình đưa nó đến gần thuyền.

Theo lời Eckert, khi con cá dần nổi lên khỏi mặt nước, cô mới thực sự nhận ra mình vừa câu được một sinh vật có kích thước khác thường. Người phụ nữ không giấu được sự choáng ngợp và biết ơn khi có cơ hội trải qua khoảnh khắc hiếm gặp này.

Người phụ nữ đã có một trải nghiệm khó quên khi câu được con cá tầm trắng khổng lồ dài 3,45 mét - Ảnh: Sturgeon Slayers

Eckert vốn có niềm đam mê câu cá từ nhỏ. Cô thường theo cha đi câu, chủ yếu là những loài cá như cá trê và cá vược. Tuy nhiên, trước chuyến đi tại Canada, cô chưa từng thử sức với những loài cá lớn như cá tầm.

Trong hành trình này, Eckert đi cùng bạn trai Justin và Kevin Estrada, người sáng lập công ty Sturgeon Slayers. Sau khi đưa con cá đến vùng nước nông, cô xuống nước đứng cạnh nó và mới cảm nhận rõ kích thước đồ sộ của con vật.

Người phụ nữ cho biết những bức ảnh khó có thể truyền tải hết cảm giác khi tận mắt chứng kiến một sinh vật lớn đến vậy. Đây cũng là khoảnh khắc mà cô tin mình sẽ không bao giờ quên.

Con cá được gắn thẻ nghiên cứu rồi thả trở lại tự nhiên

Dù có kích thước ấn tượng và được cho là có khả năng lập kỷ lục, con cá tầm trắng không bị giữ lại sau chuyến câu. Thay vào đó, nhóm hướng dẫn tiến hành đo đạc, gắn thẻ nhận dạng trước khi thả nó trở lại sông Fraser.

Việc gắn thẻ giúp các nhà nghiên cứu theo dõi cá thể, thu thập dữ liệu về quần thể cá tầm và hỗ trợ công tác bảo tồn loài trong môi trường tự nhiên.

Eckert bày tỏ sự vui mừng khi biết những thông tin thu thập được từ con cá có thể đóng góp cho hoạt động nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái.

Chuyến đi không chỉ mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho nữ cần thủ mà còn góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ nghiên cứu cá tầm trắng. Trong khi đó, khả năng thiết lập kỷ lục thế giới vẫn cần được kiểm chứng và xác nhận chính thức.