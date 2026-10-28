Người phụ nữ cào xước xe Mercedes xin được phạt tiền thay án tù treo

Tòa án nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) đã nhận được đơn kháng cáo của bà Mai Thị Bích Vân (65 tuổi, trú tại Hà Nội), bị cáo trong vụ cào xước chiếc xe Mercedes-Benz GLC200 đỗ trước cổng nhà, từng gây xôn xao dư luận.

Trong thông báo gửi Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) cùng những người tham gia tố tụng, tòa án cho biết bà Vân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 28/9. Ngoài ra, bị cáo Vân đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, theo hướng chuyển hình phạt chính sang hình phạt tiền.

Trước đó, Tòa án nhân dân khu vực 4 đã tuyên phạt bà Vân 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Chị Đ.B.N bên chiếc Mercedes bị cào xước. Ảnh: FBNV

Đến ngày 13/10, bị hại Đ.B.N. (SN 1990, trú tại Hà Nội) - chủ chiếc Mercedes bị cào xước cũng có đơn kháng cáo một số nội dung trong bản án sơ thẩm.

Như vậy, trong vụ án này, cả bị cáo và bị hại trong vụ án đều có đơn kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại những nội dung khác nhau của bản án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, tối 18/1, chị Đỗ Bích Ngọc lái chiếc Mercedes-Benz GLC200 màu đen đến khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội, rồi đỗ xe trước cổng nhà bà Vân để cùng con trai đi ăn gần đó.

Khoảng 20h20 cùng ngày, gia đình bà Vân thấy chiếc Mercedes đỗ trước cổng, gây khó khăn cho việc đưa xe máy ra vào, bà Vân bực tức, dùng chùm chìa khóa cào xước nhiều vị trí trên ô tô.

Ngoài ra, bà Vân còn dùng tay bẻ gương chiếu hậu bên trái, đập vào kính cửa trước bên trái nhưng không gây hư hỏng. Chồng bà Vân sau đó viết hai tờ giấy với nội dung phê phán việc đỗ xe chắn lối ra vào rồi dán lên kính chiếc Mercedes.

Khi chị Ngọc quay lại lấy xe, phát hiện nhiều vết cào xước và gương chiếu hậu bị bẻ nên đã trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, bà Vân thừa nhận dùng chìa khóa cào xước chiếc Mercedes, nhưng không thừa nhận gây ra một số dấu vết khác mà chủ xe trình báo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định việc chị Ngọc đỗ ô tô trước cổng nhà bà Vân gây khó khăn cho gia đình bị cáo khi ra vào, là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Tuy nhiên điều này không làm thay đổi bản chất hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bà Vân 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hội đồng xét xử sơ thẩm buộc bị cáo Bích Vân bồi thường cho chủ xe Mercedes số tiền 671.000 đồng.

Thiệt hại được xác định đối với chiếc xe Mercedes là hơn 6,8 triệu đồng. Trong đó, đơn vị bảo hiểm đã thanh toán hơn 6,1 triệu đồng, nên số tiền thiệt hại còn lại bà Vân phải bồi thường là 671.000 đồng.