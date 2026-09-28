Người phụ nữ cào xước xe Mercedes đỗ trước nhà lĩnh mức lĩnh án nào, bồi thường bao nhiêu?

Ngày 28/9, Tòa án nhân dân khu vực 4 (TP Hà Nội) mở lại phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho chủ xe ô tô Mercedes GLC 200 bị phá hoại số tiền 671.000 đồng.

Bị cáo Mai Thị Bích Vân.

Bản án xác định, thiệt hại của chiếc xe bị phá hoại là hơn 6,8 triệu đồng. Trong đó, phía bảo hiểm đã thanh toán hơn 6,1 triệu đồng, số tiền thiệt hại còn lại như nêu trên do bà Vân bồi thường.

Cơ quan tố tụng kết luận, tối 18/1, chị Đ.B.N lái xe Mercedes GLC 200 đến một nhà hàng trong khu nhà ở Nam Thắng, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội.

Trong khoảng thời gian từ 19h55 đến hơn 21h, nữ tài xế đỗ ô tô trước một ngôi nhà theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Nhà này đã đóng cửa và tắt điện, chị N có để lại số điện thoại trên xe để người khác có thể liên hệ khi cần.

Hôm đó, bà Vân mở cửa thì phát hiện xe Mercedes nêu trên đỗ trước cửa nhà khiến bà không thể dắt xe ra ngoài.

Sau đó, bà Vân sử dụng chìa khóa rạch nhiều nhát vào cánh cửa xe rồi bẻ gương chiếu hậu của ô tô. Con gái của bị cáo cũng dùng mũ bảo hiểm đập cửa kính ô tô. Khi ra về và thấy xe bị ai đó phá hoại, chị N đã trình báo công an phường.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 3/2, Cơ quan CSĐT thông báo cho chị N về kết quả giám định thiệt hại của chiếc xe. Đến nay, tổng thiệt hại của chiếc xe sang bị phá hoại được xác định là 6,8 triệu đồng.

Giữa tháng 2, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và sau đó đề nghị truy tố bà Vân về tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

Chiếc Mercedes có một số vết rạch.

Tại phiên tòa chiều 23/7, bị cáo khai lý do phá hoại xe ô tô do bức xúc, không giữ được bình tĩnh khi thấy xe đỗ chắn cổng. Cuối tháng 1, bị cáo đã chủ động xin lỗi và xin bồi thường, nhưng chị N yêu cầu phải mua lại xe.

Cũng tại tòa, chị N liệt kê nhiều khoản để yêu cầu bị cáo bồi thường với tổng chi phí hơn 600 triệu đồng. Theo chị N trình bày, khu vực đỗ xe ở trong ngõ không có biển cấm dừng đỗ xe. Ngoài ra, chị N đỗ xe theo hướng dẫn của phía nhà hàng.

Quá trình thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, chiếc xe liên quan vụ án đang được thế chấp ngân hàng. Tình tiết mới này không được chị N khai báo trong quá trình điều tra nên Viện Kiểm sát đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ các tình tiết phát sinh.